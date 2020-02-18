Политика

REGNUMREGNUMНовое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

Европейские политики, возможно, решили окончательно избавиться от Петра Порошенко, а вместе с ним — и от наиболее одиозных украинских этнорадикалов, обслуживающих интересы США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 февраля, комментируя публикацию новых данных о расследовании катастрофы МН17.
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Эксперт: Своих спутников у голландцев нет, данные косморазведки они могли взять у структур НАТО

Комсомольская правда04:14

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

Газета.Ru01:17

Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»

Lenta.ruвчера в 17:00

Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было

Московский Комсомолецвчера в 17:20

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъвчера в 17:14

СМИ: В районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

RT на русскомвчера в 18:55

В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»

ТАССвчера в 16:31
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Армия и оружие

Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
RT на русском 04:23
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска

В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Donday.ru вчера в 01:40
Политика

На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Lenta.ru вчера в 05:42
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
РБК 03:35
Происшествия

Убийство чеченца Мансура Старого во Франции связали с Кадыровым

Вероятный убийца чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 03:21
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Общество

«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»

Lenta.ru вчера в 15:52
Здоровье

Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
ToDay News Ufa 03:17
Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess

BFM.ru вчера в 08:37
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Футбол

«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым

РБК 02:45
Хоккей

Кучеров признан второй звездой дня

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.
Матч ТВ 02:01
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта

Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость

Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
StarHit.ru 16 февраля в 13:30
Экономика

В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
RT на русском 03:03
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Происшествия

Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Известия вчера в 14:54
Общество

Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Ведомости вчера в 16:14
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Ugpressa.ru 02:09
Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
ПРАЙМ вчера в 13:44
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике

Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Uznayvse.ru вчера в 12:42
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
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