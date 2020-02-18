Политика
REGNUMНовое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США
Европейские политики, возможно, решили окончательно избавиться от Петра Порошенко, а вместе с ним — и от наиболее одиозных украинских этнорадикалов, обслуживающих интересы США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 февраля, комментируя публикацию новых данных о расследовании катастрофы МН17.
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Эксперт: Своих спутников у голландцев нет, данные косморазведки они могли взять у структур НАТО
Комсомольская правда04:14
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Московский Комсомолецвчера в 17:20
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Армия и оружие
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Общество
Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря
Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери
Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Политика
На Украине предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
В Верховной Раде предложили сформировать делегацию украинских депутатов и отправить в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры
Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Происшествия
Убийство чеченца Мансура Старого во Франции связали с Кадыровым
Вероятный убийца чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане умер от коронавируса
Главный врач большой больницы в Китае, в Ухане, Лю Чжимин, умер от коронавируса. Он работал в больнице, которая принимает больных людей.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня
Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Общество
Заведено очередное дело о контрабанде антидепрессанта
Напомним, что первое уголовное дело о контрабанде бупропиона было возбуждено в апреле 2019 года уральской таможней в отношении Дарьи Беляевой, которая заказала антидепрессант из Польши.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Экономика
В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели
«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Общество
Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ
После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Здоровье
Названы ранние признаки рака толстой кишки
Медицинскими специалистами определены и названы ранние признаки рака толстой кишки, который, как утверждают врачи, является одним из самых распространенных видов рака во всем мире.
Технологии
Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека
Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.