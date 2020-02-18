Политика

РИА НовостиРИА НовостиГолландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
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с чего всё началось
Об этом в статье под названием "Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?" рассказывает
 журналист и автор фильма об авиакатастрофе Макс Ван дер Верфф.
РИА Новости01:26

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