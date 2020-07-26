Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром".

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Политика Германия выступила против возвращения РФ в G7 Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. 204

Здоровье Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. 109

Общество СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко. 6

Космос Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Общество В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.

Финансы С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго. 32

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 230

Общество В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting. 3,3K