Кино

ИнтерфаксИнтерфаксГолливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром".
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Скончалась Оливия де Хэвилленд - последняя легенда золотого века Голливуда, Мелани из «Унесенных ветром»

Комсомольская правда17:33

Актриса из «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет

РБК12:56

Актриса из «Унесенных ветром» умерла на 105-м году жизни

РИА Новости13:09

Умерла последняя из звезд «Унесенных ветром»

Газета.Ru16:38

Сыгравшая в «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд умерла в 104 года

RT на русском12:50

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Интерфакс12:26

СМИ: актриса Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет

ТАСС12:22
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Германия выступила против возвращения РФ в G7

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
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Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Американцы собрались построить атомные электростанции на Луне и Марсе

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В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии

В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
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Факел Олимпиады 1980 года продали за €2,5 тыс. на аукционе в Канне

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Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
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В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста

В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение").
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Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
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В Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обнаружили подозрение на повторный случай заражения COVID-19 у 4-летнего пациента.
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В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

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Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
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Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
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Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома

Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
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В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
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Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала

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Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
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Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР

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«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов

«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
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Хабаровск. 26 июля. Протесты продолжаются

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С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
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Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Студия Marvel показала мрачный тизер и первые две минуты фильма о подростках с суперспособностями Новые мутанты на Comic-Con.
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Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения

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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

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Согласно распространенному сообщению испанского минздрава и МИД, "Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом - ред.)". Отмечается также, что власти ожидали появления новых вспышек, однако они "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования".
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Оливия Де Хэвилленд
Американская актриса
DBE - англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, обладательница двух «Оскаров» за лучшую женскую роль. Наиболее известна ролями в фильмах «Приключения Робин Гуда», «Унесённые ветром», «Наследница» и «Тише, тише, милая Шарлотта». Одна из последних ныне живущих актрис голливудской «золотой эры» кинематографа.
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