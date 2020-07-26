Кино
ИнтерфаксГолливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром".
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Политика
Германия выступила против возвращения РФ в G7
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
Газета.Ru 19:22
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Космос
Американцы собрались построить атомные электростанции на Луне и Марсе
Московский Комсомолец вчера в 04:30
Политика
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета 19:51
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Общество
СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений
Лидерами по числу правонарушений в налоговой сфере являются Москва и Московская область, рассказала заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
Известия 20:41
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Происшествия
В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста
В Сиэтле произошли самые жесткие столкновения с начала акций протеста движения Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение").
Российская газета 04:21
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Здоровье
В Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обнаружили подозрение на повторный случай заражения COVID-19 у 4-летнего пациента.
Piter.tv вчера в 05:44
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Моя Москва.онлайн 24 июля в 00:19
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ 18:23
Здоровье
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 13:55
Музыка
Группа «Мумий Тролль» анонсировала выход нового альбома
Группа "Мумий Тролль" представила сингл "Тот день когда".
Inc-news.ru 10:09
Общество
В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.
Известия 21:16
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 24 июля в 09:22
Общество
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
RT на русском вчера в 19:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service 13:28
Политика
Хабаровск. 26 июля. Протесты продолжаются
КузПресс 12:48
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Кино
Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Студия Marvel показала мрачный тизер и первые две минуты фильма о подростках с суперспособностями Новые мутанты на Comic-Con.
NewInform вчера в 04:51
Экономика
Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС 17:06
Общество
В Испании заявили о контроле за ситуацией с коронавирусом в стране
Согласно распространенному сообщению испанского минздрава и МИД, "Испания проходит контролируемый сценарий (с коронавирусом - ред.)". Отмечается также, что власти ожидали появления новых вспышек, однако они "обнаруживаются на ранней стадии и берутся под контроль в соответствии с планом раннего реагирования".
РИА Новости 09:16