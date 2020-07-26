Кино
ИнтерфаксГолливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром".
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Религия
Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:38
Здоровье
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.
Lenta.ru 14:53
Игры
Разработчики ремейка Mafia: «Миссия с гонкой будет сложной»
Президент студии Hangar 13 Хейден Блэкмен рассказал, сохранится ли сложность миссии с гонкой в Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 16:20
Политика
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
Lenta.ru 15:11
Общество
Выплата 10000: почти 130 тысяч человек подписали петицию за пособие на детей в августе
Жительница Новосибирска Наталья Бусарова создала на портале change.org петицию, в которой просит продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на август.
Сиб.фм 23 июля в 20:51
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Экономика
Правительство контролирует рынок цен в Белоруссии – премьер-министр
Минск, 26 июля 2020, 22:55 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что правительство страны контролирует ситуацию на рынке цен.
REGNUM 15:55
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Футбол
«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов
Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
Lenta.ru 13:23
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салют из 30 залпов завершил мероприятия Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, который по традиции стал центром празднования и принял в воскресенье Главный военно-морской парад.
ТАСС 15:55
Музыка
Впервые за 39 лет поп-группа ABBA выпустит пять новых песен
Легендарная поп-группа ABBA записала пять новых композиций. Музыканты собираются познакомить поклонников с новинками в 2021 году.
iReactor 23 июля в 00:59
Футбол
Лэмпард объяснил отсутствие Кепы в составе на матч с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил отсутствие вратаря Кепы Ариисабалаги в стартовом составе на матч с "Вулверхэмптоном" в рамках 38-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 11:21
Общество
Бывшая стюардесса предостерегла от использования бортовых наушников
Не использовать бортовые наушники во избежание заражения ушными инфекциями посоветовала экс-сотрудница одной из авиакомпаний, 26 июля сообщает Express.
ИА Красная Весна 16:21
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Общество
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 16:28
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика
Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием
Власти Польши с 27 июля начнут процесс по выходу из Конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую страна ратифицировала в 2015 году.
Телеканал RTVI 09:18
Общество
NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах
По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за шторма «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за тропического шторма "Ханна", указано в сообщении пресс-службы Белого дома.
Газета.Ru 15:49
Футбол
«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
РИА Новости вчера в 17:58