Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Одной из самых известных ролей де Хэвилленд была роль Мелани в картине "Унесенные ветром".

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

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