с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 11 марта 2020, 18:42 — REGNUM Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк. Об этом 11 марта сообщает издание The New York Times.

Футбол У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Общество Меркель: 70% населения Германии заразится коронавирусом Во Всемирной организации здравоохранения ранее сообщили, что в Германии число зараженных составляет 1 296 человек, еще двое скончались от коронавируса.

Общество Китайские ученые обнаружили «слабое» место у коронавируса Ученые из Китая выяснили, что новый вирус распространяется быстрее при температуре около +9°C - при этом заболевание очень чувствительно к высокой температуре.

Общество Власти Таиланда ужесточили правила въезда для россиян Власти Таиланда из-за распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу МВД страны Анупонга Паочинду.

Общество В Вашингтоне введен режим ЧС из-за коронавируса В США власти столичного округа Колумбия объявили о введении режима чрезвычайной ситуации из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.

Общество Уральские регионы лидируют по числу работников-миллионеров Салехард, 11 марта 2020, 15:23 — REGNUM Четыре региона из шести в Уральском федеральном округе вошли в десятку субъектов России, где больше всего работников с официальной зарплатой свыше одного миллиона рублей.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Экономика Отельерам мешают налоги Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.

Шоу-бизнес Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.

Гаджеты Apple отменила презентацию iPhone SE 2 Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.

Энергетика Минэкономики запуталось в сетях Минэкономики поддержало позицию Минэнерго и "Россетей" о необходимости дифференциации единого тарифа ФСК (управляет магистральными сетями), следует из письма нового главы ведомства Максима Решетникова вице-премьеру Юрию Борисову от 5 марта (есть у "Ъ").

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.