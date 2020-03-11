Общество

REGNUMREGNUMГолливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Нью-Йорк, США, 11 марта 2020, 18:42 — REGNUM Голливудский продюсер Харви Вайнштейн был приговорён к 23 годам тюрьмы Верховным судом американского штата Нью-Йорк. Об этом 11 марта сообщает издание The New York Times.
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Голливудского продюсера 67-летнего Харви Вайнштена, которого несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает
 The New York Times.
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Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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