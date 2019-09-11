УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей. Мы проведём специальный конкурс по всей стране.

Голодец: УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей на Евро-2020

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