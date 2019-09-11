Футбол
ЧемпионатГолодец: УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей на Евро-2020
УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей. Мы проведём специальный конкурс по всей стране.
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Голодец рассказала о выделяемых УЕФА бесплатных билетах для детей на Евро-2020
Sport24.ruвчера в 13:41
Оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и УЕФА разыграют около 200 детских билетов
Матч ТВвчера в 14:14
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото
Музеи Крыма представили очередные доказательства того, что именно им принадлежат артефакты из так называемой коллекции "Золото скифов", которые более пяти лет остаются в Амстердаме.
Российская газета 04:26
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД
Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11
Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
Ferra вчера в 14:09
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Lenta.ru вчера в 06:05
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
РИА Новости 04:18
Футбол
«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 04:11
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Политика
Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора
Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Космос
Черная дыра средней массы бросает звезду через Млечный Путь
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Футбол
Англия пропустила от Косово на первой минуте матча
В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Происшествия
У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность
RT на русском 04:49
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 14:40
Происшествия
В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой
В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Здоровье
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Ранее профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество.
URA.Ru вчера в 02:15
Политика
Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.
Парламентская газета 04:30
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
Новый мэр Сочи вступил в должность
Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду вступил в должность после принесения присяги в городском собрании.
ТАСС 01:32
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50