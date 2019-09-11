Футбол

ЧемпионатЧемпионатГолодец: УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей на Евро-2020

УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей. Мы проведём специальный конкурс по всей стране.
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Голодец рассказала о выделяемых УЕФА бесплатных билетах для детей на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 13:41

Во время Евро-2020 фан-зоны будут в спальных районах Петербурга

Спорт-Экспрессвчера в 13:50

Голодец: УЕФА выделяет около двухсот билетов для детей на Евро-2020

Чемпионатвчера в 14:07

Оргкомитет ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге и УЕФА разыграют около 200 детских билетов

Матч ТВвчера в 14:14

Фан-зоны на Евро-2020 откроют в спальных районах Петербурга

Петербургский дневниквчера в 14:06

УЕФА рассмотрит возможность работы российских волонтеров за рубежом на ЧЕ-2020

ТАССвчера в 14:14

УЕФА и оргкомитет ЧЕ-2020 разыграют 200 билетов на матчи среди детей

Online47.ruвчера в 18:58
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика

Музеи Крыма подали в суд Амстердама новые документы на скифское золото

Музеи Крыма представили очередные доказательства того, что именно им принадлежат артефакты из так называемой коллекции "Золото скифов", которые более пяти лет остаются в Амстердаме.
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Транспорт

В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД

Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
Известия 04:03
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Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
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Экономика

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Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
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Apple представила новый iPhone 11

Компания громко называет новинку системой с самым быстрым вычислительным процессором и графическим ускорителем в смартфонах. iPhone 11 будет держать заряд на один час дольше, чем iPhone XR.
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В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

Путин обещал господдержку туристической отрасли России

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
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Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Lenta.ru вчера в 06:05
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Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Культура

Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»

РИА Новости 04:18
Футбол

«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара

«Барселона» рассчитывает, что ей удастся осуществить трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму

ТАСС 03:05
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Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров

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Шоу-бизнес

Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.
Lenta.ru 03:55
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Политика

Избирком Петербурга утвердил победу Беглова на выборах губернатора

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия тринадцатью голосами из четырнадцати утвердила результаты выборов губернатора: врио главы региона Александр Беглов победил с 64,43% голосов.
Интерфакс 02:30
Космос

Черная дыра средней массы бросает звезду через Млечный Путь

ГЛАС.RU вчера в 10:46
Футбол

Англия пропустила от Косово на первой минуте матча

В турнирной таблице группы после трех игр сборная Англии занимает первое место (9 баллов), у Косово после четырех игр вторая строчка (8 баллов).
Bobsoccer вчера в 14:57
Происшествия

У севшего в Перми истребителя МиГ-31БМ найдена неисправность

RT на русском 04:49
Происшествия

Депутата избили в центре Москвы

Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 14:40
Происшествия

В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек.
Российская газета 04:50
Происшествия

Шумахера тайно госпитализировали

Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Здоровье

Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину

Ранее профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление в пищу мяса человеческих трупов может спасти человечество.
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Меркель сообщила о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что ведётся подготовка к саммиту «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина) через несколько недель.
Парламентская газета 04:30
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика

Новый мэр Сочи вступил в должность

Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду вступил в должность после принесения присяги в городском собрании.
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Политика

«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
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