Общество
The Moscow PostГолодец переходит на работу в Сбербанк
Напомним, что в Правительстве Дмитрия Медведева Ольга Голодец проработала около восьми лет. С 2018-го года она занималась вопросами спорта, туризма и культуры, а с 2012 по 2018 годов на посту зампреда курировала вопросы здравоохранения, образования и соцполитики.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Происшествия
В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании
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Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть
Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.
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В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Общество
Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
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На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
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Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
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На официальном сайте появилась PlayStation 5
На официальном сайте PlayStation уже появился раздел пятой модели.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил компромисс: возобновить перекачку воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
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Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20
Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Общество
Долги россиян по алиментам достигли исторического максимума
Долги россиян по алиментам за 2019 год составили 152 миллиарда рублей и достигли исторического максимума.
Политика
Россия не просит ЕС отменить санкции
Россия не обсуждает с Евросоюзом санкции и не просит их отменить, сказал постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морской флота России в сирийском порту Тартус.
Космос
65 лет назад началась история космодрома Байконур
Происшествия
Неизвестные обстреляли автосалон в Москве
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Единоборства
Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге
Футбол
Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд ушёл из жизни на 78-м году.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
Россияне в преддверии Дня святого Валентина выбрали лучшие мелодрамы XIX века. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на "Кино Mail.ru".
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что малыша нашел в переходе станции метро «Парк Победы» слесарь-электрик. Младенец был завернут в одеяло.
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Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Футбол
Семин ответил на слухи о решении «Локомотива» не продлевать контракт
Ранее издание Metaratings сообщило, что совет директоров клуба принял решение не продлевать контракт с Семиным.