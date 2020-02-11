Общество

The Moscow PostThe Moscow PostГолодец переходит на работу в Сбербанк

Напомним, что в Правительстве Дмитрия Медведева Ольга Голодец проработала около восьми лет. С 2018-го года она занималась вопросами спорта, туризма и культуры, а с 2012 по 2018 годов на посту зампреда курировала вопросы здравоохранения, образования и соцполитики.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
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