Общество
Московский КомсомолецГолодец получила должность в Сбербанке
Бывший вице-премьер России Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк. Наблюдательный совет одобрил ее назначение. Она займет там должность зампреда и будет курировать медицинское направление.
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Минюст США дезавуировал требование осудить Стоуна на 7-9 лет тюрьмы
Министерство юстиции США подало в суд ходатайство, в котором дезавуировало предыдущее требование прокуроров по делу дать экс-партнеру и приятелю Дональда Трампа Роджеру Стоуну от семи до девяти лет тюрьмы, говорится в документах суда.
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Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.
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СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
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Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
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Два пилота сбитого в Идлибе вертолета сирийской армии погибли. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает телеканал Sky News Arabia.
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Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии
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Две трети американцев верят в переизбрание Трампа
Около 66% американцев верят, что Дональд Трамп останется президентом на второй срок.
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Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
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В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Экономика
В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить двум жительницам Читы по 40 тысяч евро
Накануне стало известно, что ЕСПЧ обязал российские власти выплатить жительницам Читы, чьи дети получили увечья из-за халатности неизвестных лиц, по 40 тысяч евро в качестве компенсации.
Общество
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
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Южнокорейский фильм «Паразиты» забрал четыре «Оскара»
Режиссер «Паразитов» Пон Джун-хо объявлен лучшим режиссером, эта же работа победила в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и получила приз за оригинальный сценарий.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
В Астрахани региональное управление СК России инициировало проверку информации о ЧП в одной из городских школ.
Здоровье
Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Общество
ВОЗ дала официальное название китайскому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала китайскому коронавирусу официальное название: COVID-2019.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Армия и оружие