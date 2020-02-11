Бывший вице-премьер России Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк. Наблюдательный совет одобрил ее назначение. Она займет там должность зампреда и будет курировать медицинское направление.

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