Общество

Капитал страныКапитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
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