Политика Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.

Авто Прибыль Daimler в 2019 году упала более чем на 60% Сегодня, 11 февраля, немецкий автопроизводитель Daimler представил отчетность за 2019 год: чистая прибыль компании в прошлом году упала на 60%, до €2,7 млрд, это худший результат Daimler за десять лет.

Общество 112-летний японец официально признан старейшим мужчиной на Земле 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ в среду был официально признан самым старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Хоккей Шансы на плей-офф КХЛ. «Амур» ворвётся в восьмёрку, «Сочи» никого не догонит В регулярном чемпионате-2017/2018, несмотря на Олимпиаду и месячный перерыв, за два игровых дня поменялось многое – из зоны плей-офф выбыли «Сибирь» и «Динамо» (вошли «Амур» и «Северсталь»), а расклады менялись буквально с каждым голом (например, «Нефтехимик» с третьего места опустился на шестое).

Гаджеты Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20 Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.

Политика Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.

Хоккей Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Общество Авиакомпания Air Italy объявила о ликвидации Air Italy – частная итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Ольбии, вторая по величине авиакомпания в Италии после Alitalia и 38-я по величине в Европе.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.