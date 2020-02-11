Общество
Капитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
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Политика
Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами
Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
Здоровье
Школы Екатеринбурга могут закрыть на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Сообщается, что сейчас в целях профилактики распространения гриппа и ОРВИ в регионе закрыто 26 из 1031 школ и 31 детский сад.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Авто
Прибыль Daimler в 2019 году упала более чем на 60%
Сегодня, 11 февраля, немецкий автопроизводитель Daimler представил отчетность за 2019 год: чистая прибыль компании в прошлом году упала на 60%, до €2,7 млрд, это худший результат Daimler за десять лет.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Общество
112-летний японец официально признан старейшим мужчиной на Земле
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ в среду был официально признан самым старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.
Футбол
Три турецких клуба претендуют на Кудряшова
32-летний российский защитник "Антальяспора" Фёдор Кудряшов может сменить клуб.
Политика
Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян
Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Хоккей
Шансы на плей-офф КХЛ. «Амур» ворвётся в восьмёрку, «Сочи» никого не догонит
В регулярном чемпионате-2017/2018, несмотря на Олимпиаду и месячный перерыв, за два игровых дня поменялось многое – из зоны плей-офф выбыли «Сибирь» и «Динамо» (вошли «Амур» и «Северсталь»), а расклады менялись буквально с каждым голом (например, «Нефтехимик» с третьего места опустился на шестое).
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Гаджеты
Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20
Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Хоккей
Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Авиакомпания Air Italy объявила о ликвидации
Air Italy – частная итальянская авиакомпания со штаб-квартирой в Ольбии, вторая по величине авиакомпания в Италии после Alitalia и 38-я по величине в Европе.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Авто
В Сети продают ВАЗ-2106 почти без пробега
Пробег автомобиля составляет всего 65 км. Выставленный на продажу ВАЗ-2106 в данный момент находится в Уфе.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Экономика
«Ростелеком» получит долю в Tele2
По итогам сделки компании перейдет 55% ООО «Т2 РТК Холдинг», работающего под брендом Tele2.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Игры
Activision Blizzard убрала свои игры из облачного сервиса GeForce Now
Игры Activision Blizzard больше не доступны в облачном сервисе GeForce Now.
Экономика
Путин сообщил об объемах финансовых резервов России
По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
Шоу-бизнес
«Скоро треснет!»: Маше Распутиной до предела натянули кожу на лице
Похоже недавно певица перенесла очередную подтяжку лица, в результате чего кожа на ее челе оказалась натянута до предела и это хорошо видно на свежих фотографиях, которые Маша опубликовала в своем Инстаграм.
Происшествия