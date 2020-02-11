Общество
ГородовойБывший вице-премьер Ольга Голодец переходит в Сбербанк
Ольга Голодец, ранее занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, переходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитно-финансовой организации.
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Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Политика
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
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Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в своей жизни
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Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Экономика
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Взамен господин Сечин предлагает измерять операционную эффективность через показатель прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налога на прибыль, износа и амортизации (EBITDA).
Экономика
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Технологии
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Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Общество
ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс выступил с предложением разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать диагностическую карту техосмотра автомобиля, если он не проходил диагностику либо прошел ее с нарушениями.
Политика
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Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Футбол
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Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Общество
В Пензе суд вынес приговор по делу «Сети»
Семерых фигурантов дела «Сеть» осудили на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор был вынесен Приволжским окружным военным судом в Пензе.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Общество
Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России
В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Общество
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Происшествия
Неизвестные обстреляли московский автосалон
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон Galaxy S20 5G.
Общество
На ВГТРК прокомментировали смех телеведущей над льготами
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Здоровье
Медсестры госпиталя в Ухане устроили танцы для больных коронавирусом
Медики одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в городе Ухань решили немного порадовать залежавшихся на койках пациентов и устроили столь любимые в Китае "площадные танцы" прямо в госпитале, видео быстро распространилось в СМИ и соцсетях, вызвав крайне положительные отклики людей со всего Китая.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Происшествия