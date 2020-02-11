Общество

ГородовойГородовойБывший вице-премьер Ольга Голодец переходит в Сбербанк

Ольга Голодец, ранее занимавшая в правительстве Дмитрия Медведева должность вице-премьера, переходит в Сбербанк на должность заместителя председателя правления кредитно-финансовой организации.
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