Общество

Капитал страныКапитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
Читать в источнике
Комментировать281

Подробнее о событии

Чем известна Ольга Голодец

Коммерсантъвчера в 10:29

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

Интерфаксвчера в 08:19

Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

РБКвчера в 07:34

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

РИА Новостивчера в 07:53

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

RT на русскомвчера в 07:41

Голодец ушла работать в Сбербанк

Известиявчера в 08:06

Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

ТАССвчера в 07:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

BFM.ru 10 февраля в 22:14
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Хоккей

3 очка Бучневича и Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Виннипег»

Чемпионат вчера в 23:13
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

Матч «Сент-Луис» — «Анахайм» будет доигран в другой день, информирует официальный сайт «Блюз».
РБК 00:07
Экономика

Найдена самая дешевая квартира у метро в Санкт-Петербурге

Самая дешевая однокомнатная квартира у метро в Санкт-Петербурге продается рядом со станцией метро «Дунайская» — ее стоимость составляет 2,9 миллиона рублей.
Lenta.ru 00:00
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости вчера в 02:52
Общество

Двое из заболевших на круизном судне в Японии находятся в реанимации

Двое из ранее выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на круизном судне Diamond Princess в Японии находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
РИА Новости вчера в 22:02
Армия и оружие

ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что ВВС США остановили разработку гиперзвукового оружия.
Piter.tv вчера в 14:45
Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

BFM.ru 10 февраля в 11:32
Происшествия

В Хакасии загорелось здание министерства

Напомним, в здании находятся 11 организаций, среди которых Общественная палата РХ, ЦИНТ Хакасии, Минимущества РХ, Миннацполитики РХ, Госкомтарифэнерго РХ и другие.
Хакасия вчера в 23:06
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости вчера в 19:52
Общество

Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
ФАН вчера в 07:57
Общество

Картину Дэвида Хокни «Всплеск» продали в Лондоне почти за $30 млн

Картина английского художника Дэвида Хокни "Всплеск" (The Splash) ушла с молотка в британской столице за £23,1 млн ($29,8 млн).
ТАСС вчера в 15:44
Экономика

В России пенсионерам повысили доплату за возраст

В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Регион online вчера в 05:33
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Испанские археологи обнаружили пещеру со следами древней резни

В Испании археологи нашли пещеру с останками людей, который были жестоко убиты около 7,3 тысячи лет назад.
МИР 24 вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет

В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
Вечерний курьер вчера в 08:21
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

РИА Новости вчера в 07:57
Политика

Лукашенко пожаловался Путину на российских журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным публикации в российских СМИ и Telegram-каналах.
News.ru вчера в 09:45
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Хоккей

«Не наш хоккей»: «Сибирь» всухую проиграла команде из Китая

Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области вчера в 22:59
Экономика

Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости

"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Вести.Ru вчера в 08:32
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb вчера в 00:46
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru вчера в 01:31
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Политика

Филиппины уведомили США о расторжении военного договора

Филиппины уведомили Соединённые Штаты Америки о расторжении военного договора, заключённого в 1998 году.
Ореанда-Новости вчера в 04:36
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное