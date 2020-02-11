Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГолодец станет зампредом правления Сбербанка

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Чем известна Ольга Голодец

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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

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Интерфакс08:19
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Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
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