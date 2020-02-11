Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.

Общество Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.

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Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Общество Белоруссия перерабатывает последнюю нефть Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».

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Общество ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.

Происшествия Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.

Общество Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.