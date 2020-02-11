Общество
ИнтерфаксГолодец станет зампредом правления Сбербанка
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Хоккей
«Спартак» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ
Московский "Спартак" на своем льду одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Гаджеты
Компания Samsung представила новый смартфон с гибким экраном
Свой первый гнущийся смартфон Samsung выпустила прошлой осенью. Выход гаджета несколько раз откладывался на фоне технических проблем.
Футбол
Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Политика
Зеленский сменил главу своего офиса
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Происшествия
В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети»
На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась домашним фото с мужем
Вместе с мужем и дочерью Кристина Орбакайте провела вечер перед телевизором, смотря церемонию вручения премии «Оскар».
Общество
Ferrari представила болид «Формулы-1» для сезона 2020 года
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид, построенный для сезона 2020.
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Общество
Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки
Португальская прокуратура арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, сообщает Reuters.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Космос
Ученые выяснили, когда из Солнечной системы исчезнут крупные астероиды
Стоит отметить, что во времена, о которых идет речь в исследовании, Солнечная система в любом случае будет не слишком похожа на ту, какой ее знает человечество.
Происшествия
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Общество
ФСБ потребовала от интернет-сервисов круглосуточный доступ к переписке пользователей
Летом 2019 года Федеральная служба безопасности разослала крупнейшим российским интернет-сервисам письма, в которых требовала установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получить круглосуточный доступ к данным пользователей.
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Происшествия
Дагестанский депутат присвоил землю на почти 270 млн рублей
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы фигуранты дела путем составления поддельных документов завладели тремя земельными участками общей площадью более 55 тысяч кв.м. и стоимость около 270 млн рублей.
Общество
В ВОЗ назвали сроки создания вакцины от нового коронавируса
Первая вакцина от нового коронавируса будет разработана не раньше, чем через 1,5 года.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Единоборства
Емельяненко поспорил с главой «Ахмата», что год не будет пить алкоголь
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко поспорил на автомобиль с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, что в течение года воздержится от алкоголя.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Шоу-бизнес
Экс-супруг рассказал о 12-дневном браке с Андерсон
Напомним, что возрастная разница между экс-супругами составляет 22 года. Питерс расстался с Андерсон по смс.
Политика
Зеленский считает, что Путин его понимает
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин его понимает и согласен с тем, что войну в Донбассе пора заканчивать.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Американская актриса русско-сербского происхождения Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери Оушен.