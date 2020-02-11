Общество
Капитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
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Бывшему вице-премьеру Ольге Голодец нашли работу в Сбербанке
Национальная служба новостейвчера в 07:48
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Российский зритель выбрал лучшую мелодраму ко Дню всех влюбленных
Российский зритель проголосовал за лучшую мелодраму, которую модно посмотреть в День всех влюбленных.
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Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
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МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться
Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
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Верховный суд поддержал решение о расширении подсудности дел присяжных
Напомним, что ранее Владимир Путин предложил Верховному суду рассмотреть вопрос о передаче присяжным большего количества уголовных дел.
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Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
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В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.
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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Экономика
Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось
В тройку регионов — лидеров по профициту бюджета по итогам 2019 года вошли Красноярский край (38 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,7 млрд руб.) и Краснодарский край (31,5 млрд руб.).
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Ранее в Крыму заявили, что запасов питьевой воды на полуострове хватит не только на прохождение отопительного сезона, но и на предстоящий летний сезон.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
Опрос Gallup: Путин и Трамп сохранили лидерство по узнаваемости в мире
Известность президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина во всём мире остаётся на самом высоком уровне, говорится в результатах опроса, проведённого агентствами Gallup.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Происшествия
Младшеклассники напали на девятилетнюю школьницу во Владивостоке
Во Владивостоке учащиеся 3,4 и 5-х классов напали на девятилетнюю девочку из-за возникшего между ними конфликта.
Экономика
Индексы Уолл-стрит завершают торги разнонаправленно
Основные индексы Уолл-стрит завершают торги 11 февраля разнонаправленно — Dow Jones к концу дня переместился в «красную зону», Nasdaq и S&P в плюсе.
Общество
Долги россиян по алиментам превысили 150 млрд рублей
В производстве ФССП было 1,6 млн дел на сумму 213,2 млрд руб. Напомним, число потенциально невыездных россиян на 1 ноября 2019 года составляло 3,4 млн человек.
Политика
В Турции пожаловались на проблемы экспорта помидоров в Россию
Причина, по которой возникли сложности с отправкой овощей, состоит в новом коронавирусе.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Политика
Семь пожизненных сенаторов могут появиться в Совете Федерации
Президентская квота в Совете Федерации может быть расширена до 30 человек, причем семь из них будут назначаться пожизненно.
Здоровье
В Роскачестве перечислили плюсы и минусы растительных аналогов молока
Среди плюсов растительных напитков эксперты выделили большое количеств витаминов группы В, которые положительно влияют на нервную систему, а также благодаря витаминам группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, аналоги молока полезны для кожи, способствуют укреплению ногтей и волос.
Политика
В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Хоккей
Генменеджер «Сент-Луиса»: Боумистер перенес сердечный приступ
Доставленный в больницу со льда защитник клуба НХЛ "Сент-Луис" Джей Боумистер перенес сердечный приступ, об этом сообщил генеральный менеджер "Сент-Луиса" Даг Армстронг.
Происшествия
Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Футбол
ДЮСШ Головина в Калтане не получила выплаты за его переход в «Монако»
Детская спортивная школа города Калтан Кемеровской области, воспитавшая футболиста, не получила 255 тыс. евро за переход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА во французский «Монако».
Общество
Милонов хочет запретить праздновать в школах День святого Валентина
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить праздновать в российских школах День святого Валентина.