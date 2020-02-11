Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГолодец станет зампредом правления Сбербанка

Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец после согласования кандидатуры с ЦБ станет зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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Ольга Голодец переходит в Сбербанк

Российская газета08:21

Голодец станет зампредом правления Сбербанка

Интерфакс08:19

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

РИА Новости07:53

Набсовет Сбербанка одобрил назначение Голодец на должность зампредправления

Коммерсантъ07:45

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

RT на русском07:41

Греф объявил о переходе Голодец в Сбербанк

РБК07:34

Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

ТАСС07:34
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