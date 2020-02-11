Общество
Капитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
Читать в источнике
Оценить301
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
Кино
Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
В сети появился короткий ролик ленты «Чернобыль: Бездна» режиссера Данилы Козловского. Трейлер уже собрал множество просмотров.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении маткапитала
Фракция "Единая Россия" внесла на рассмотрение Государственной Думы поправки об использовании маткапитала.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Здоровье
В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России остаются 20 тысяч человек.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Футбол
Гвардиола: дайте мне другую команду, не такую, как «Манчестер Сити», и я не буду побеждать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, является ли он лучшим тренером в мире.
Экономика
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге
Согласно оценке темпа роста логистических маршрутов, грузовой авиамаршрут ЕС-Россия занял 10-е место (объемы перевозок по данному маршруту выросли на 7% до 13,6 тысячи тонн) Наиболее успешной в Agility Emerging Markets Logistics Index была позиция России по итогам 2017 года - тогда страна поднялась сразу на несколько пунктов и заняла 7-ю строчку индекса.
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Футбол
Дембеле выбыл на полгода и пропустит Евро-2020
«Блауграна» сообщила, что ее форвард Усман Дембеле выбыл на шесть месяцев из рядов сине-гранатовых.
Автоспорт
«Феррари» представила болид на сезон-2020
Болид на сезон-2020 получил название SF1000 – в нынешнем году «Феррари» станет первой командой в истории «Формулы-1», преодолевшей отметку в 1000 проведенных Гран-при.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закроют на карантин
Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает департамент образования мэрии.
Игры
В Steam началась распродажа игр Capcom и саундтреков
В Steam начались две распродажи — продукции Capcom и саундтреков.
Кино
В 2021 году выйдет ещё один фильм Marvel от Sony
Безымянная картина появится в прокате 8 октября 2021-го, однако пока непонятно — это будет совместный фильм с Marvel Studios как сольники Паука или лента по мотивам Marvel от Sony как «Веном».
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.