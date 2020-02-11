Общество

Капитал страныКапитал страныГолодец получила должность в правлении Сбербанка

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил назначение экс-зампреда правительства России Ольги Голодец на должность заместителя председателя правления банковской организации.
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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

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Ольга Голодец назначена на пост заместителя председателя правления Сбербанка

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:09, Ашберн
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