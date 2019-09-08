Политика

РИА НовостиРИА НовостиПамфилова заявила о завершении голосования на выборах

Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

Интерфакс14:35

Памфилова заявила о завершении голосования на выборах

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ЦИК не увидела оснований для отмены выборов ни на одном участке

РБК14:14

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Российская газета14:27
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