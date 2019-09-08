Политика
РИА НовостиПамфилова заявила о завершении голосования на выборах
Выборы завершились на всей территории России, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным, заявила журналистам глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
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Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
Газета.Ru 17:01
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Посольство РФ в Нидерландах не получало обращения о выдаче Цемаха
Посольство РФ в Нидерландах не получало от голландских властей обращений по поводу выдачи свидетеля по делу о крушении Boeing (MH17), экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха.
Москва 24 08:41
Политика
Единый день голосования почти не принес сюрпризов
Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов.
Известия 19:37
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Музыка
Культурный проект «Голландские сезоны» пройдет в Санкт-Петербурге
Культурный проект "Голландские сезоны" пройдет в Санкт-Петербурге.
Народные новости 06:40
Экономика
Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море
В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря.
Ведомости 17:35
Политика
Эмир Кувейта госпитализирован в США
Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
Интерфакс 20:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с Порье
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу в поединке с американцем Дастином Порье и вновь защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Телеканал 360° вчера в 16:47
Политика
Появились первые предварительные результаты на выборах в Мосгордуму
После обработки 21% протоколов стали известны лидеры в разных округах столицы на выборах в Мосгордуму, средняя явка предварительно составляет 21-22%, по данным Мосгоризбиркома.
РИАМО 16:41
Политика
Хорохордин набирает 59,24% голосов на выборах главы Алтая
РИА Новости 18:02
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета 16:28
Здоровье
Дробиз рассказал, в каких случаях алкоголь полезен для здоровья
Дробиз рассказал, что, погуляв на улице с собакой, он моет под краном ее лапы, а затем протирает руки небольшим количеством водки.
Вечерняя Москва 09:32
Футбол
ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии
В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.
Rostov.ru 14:00
Происшествия
При попытке проникнуть на объект «Роскосмоса» задержаны 17 человек
«Роскосмос» сообщил, что 50 человек планировали проникнуть в Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в «Роскосмос») в Подмосковье.
Коммерсантъ 06:39
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Авто
В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
SpeedMe 15:27
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Аршавин и Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов
Бывшие игроки «Зенита» Андрей Аршавин и Владислав Радимов подшутили друг над другом по поводу алиментов.
Чемпионат 16:59
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»
24 мандата из 30-ти получают представители "Единой России".
Байкал-Daily 20:52
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Общество
Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома
Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Политика
В МИД Украины выразили протест из-за выборов в Крыму
МИД Украины выразил протест в связи с проведением местных выборов в Крыму и отказался признавать их результаты.
РИА Новости 07:33
Политика
Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.
Известия 20:49