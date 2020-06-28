Коронавирус
RuNews24.ruГолосование на выборах президента Польши замедлили санитарные меры
В воскресенье перед избирательными участками с раннего утра выстроились большие очереди. Глава Центризбиркома сказал, что хотя санитарные нормы соблюдать нужно, однако меры безопасности не должны быть слишком жесткими. Ведь для голосования выделен всего день.
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Общество
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 04:20
Армия и оружие
Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области
ТАСС 26 июня в 22:24
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Кино
Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077 в 2022 году
Экономика сегодня вчера в 05:17
Интернет
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память
Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Авто
Назвали 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 00:47
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 04:10
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Авто
Skoda показала базовую версию обновленной Octavia
Компания Skoda вывела на домашний рынок самую доступную Skoda Octavia в базовой комплектации Active.
Автоновости дня вчера в 07:10
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Экономика
Греф рассказал о хороших отношениях Сбербанка и «Яндекса»
Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации.
ТАСС 01:04
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Авто
Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan
Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.).
Car.ru вчера в 03:28
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Армия и оружие
Штаб оккупантов обвиняет Армию ДНР в обстреле жилого дома
Штаб оккупантов обвинил Армию ДНР в обстреле жилого сектора посёлка Северное под Дзержинском (после незаконного переименования — Торецк — прим.
Rusvesna.su 02:01
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Шоу-бизнес
Стал известен победитель реалити-шоу «Остров героев»
Телепрограмма вчера в 06:58