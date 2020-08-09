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Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск).В источнике
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Аргументы и Факты

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

Аргументы и Фактывчера в 13:45
Российская газета

В Беларуси завершилось голосование на выборах президента

Российская газетавчера в 13:16
ИА Красная Весна

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента

ИА Красная Весна8 августа в 16:39
RT на русском

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

RT на русскомвчера в 13:02
ТАСС

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

ТАССвчера в 13:01
Телеканал 360°

Голосование на выборах президента Белоруссии закончилось

Телеканал 360°вчера в 13:01
REGNUM

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

REGNUMвчера в 13:14

Государственные экзит-полы показали победу Лукашенко с 79,7% голосов

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по результатам экзит-полов, на выборах президента страны набрал 79,7%, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на Молодежную лабораторию социологических исследований РСОО "БКМО".
Интерфаксвчера в 14:00
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«Сахалинэнерго» ждет возмещения 2 миллионов рублей за поврежденную ЛЭП

Проектно-изыскательская организация должна будет возместить ПАО "Сахалинэнерго" около 2 миллионов рублей ущерба за повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Инженерные изыскания проводились в июле текущего года в районе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Сахалин.Инфо19:38

Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Известный комментатор назвал судью Казарцева негодяем

Комментатор Александр Шмурнов в резкой форме высказался по поводу решения арбитра Василия Казарцева показать желтую карточку нападающему «Спартака» Александру Соболеву в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). Форвард открыл счет на 8-й минуте, после чего снял футболку и показал майку с портретом умершей 1 августа матери.
Спорт-Экспресс17:56

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских Вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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