Голосование на выборах президента завершилось в Белоруссии
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В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента. Избирательные участки закрылись в 20:00 (совпадает с мск).В источнике
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В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента
ИА Красная Весна8 августа в 16:39