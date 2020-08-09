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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

Стоит добавить, что всего образованы 5 767 участков для голосования, среди них 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа также проголосовал на выборах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах

Более 5,7 тыс. избирательных участков открылось в воскресенье на президентских выборах в Белоруссии, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). "На выборах главы государства образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей", - отметили в ЦИК.
ТАССвчера в 01:06
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REGNUM

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

REGNUMвчера в 13:14
РИА Новости

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

РИА Новостивчера в 13:04
Газета.Ru

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

Газета.Ruвчера в 01:13
РБК

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах президента

РБКвчера в 02:25
URA.Ru

В Белоруссии началось голосование на президентских выборах

URA.Ruвчера в 01:25
Взгляд.ру

Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии

Взгляд.рувчера в 01:14
ТАСС

В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

ТАССвчера в 13:01

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Газета.Ruвчера в 03:59
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