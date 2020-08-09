В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента
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Стоит добавить, что всего образованы 5 767 участков для голосования, среди них 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа также проголосовал на выборах.В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии открылись участки для голосования на президентских выборах
Более 5,7 тыс. избирательных участков открылось в воскресенье на президентских выборах в Белоруссии, сообщили ТАСС в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). "На выборах главы государства образовано 5 767 участков для голосования, все они готовы принять избирателей", - отметили в ЦИК.
ТАССвчера в 01:06
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