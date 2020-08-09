В Белоруссии завершилось голосование на выборах президента

Стоит добавить, что всего образованы 5 767 участков для голосования, среди них 44 были сформированы в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа также проголосовал на выборах.