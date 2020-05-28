Общество

REGNUMREGNUMГолосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней

Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
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с чего всё началось
Документ, утвержденный главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованный с ЦИК, опубликован
 на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.
Ведомостивчера в 14:33

Подробнее о событии

В ЦИК подтвердили рекомендации устроить голосование по Конституции на открытых площадках

Интерфакс05:40

В ЦИК рассказали о разработке рекомендаций по организации голосования по Конституции

ТАСС05:37

Голосование по Конституции может растянуться на несколько дней

Коммерсантъ04:54

В ЦИК рассказали о рекомендациях по организации голосования по Конституции

Парламентская газета06:12

Голосование по Конституции может продлиться несколько дней

РИА Новости04:27

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

РБКвчера в 22:45

ЦИК и Роспотребнадзор рекомендуют голосовать за поправки в Конституцию на открытом воздухе

Ведомостивчера в 14:33
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Здоровье

COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи

В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
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Политика

Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ

Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
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Общество

Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье

Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
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Политика

Рабочая группа по Конституции проведет заседание 30 мая

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что рабочая группа по Конституции, членом которой он является, возобновляет свою работу.
Аргументы и Факты 07:52
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Происшествия

На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
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Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Происшествия

Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции

Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
REGNUM 05:24
Общество

Москвича оштрафовали за неправильно повешенный российский флаг

В постановлении говорится, что при украшении фасада здания мужчина по фамилии Семушкин повесил рядом с входом сразу два флага — флаг России и флаг Москвы, нарушив тем самым закон, по которому триколор всегда должен располагаться слева от остальных полотнищ.
Lenta.ru 08:01
5
Общество

На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса

Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Армия и оружие

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
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Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Экономика

Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции

К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
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Общество

В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД

Коммерсантъ 08:14
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
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Общество

Williams лишился титульного спонсора

Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
1
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Игры

В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки

Cyber.sports.ru вчера в 15:25
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Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Компания Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR.
Piter.tv 06:28
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
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Происшествия

В Тюмени загорелся бизнес-центр

В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Футбол

Вернблум назвал самого ненавидимого игрока в чемпионате России

Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что в период игры в чемпионате России у него были постоянные противостояния с на тот момент игроком "Ростова", а ныне самарских "Крыльев Советов" Александром Гацканом.
РИА Новости 06:00
Политика

Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии

Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов.
ИА Новороссия 05:33
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Экономика

Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета

Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
Rambler News Service 07:59
Политика

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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