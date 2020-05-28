Общество
REGNUMГолосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
Документ, утвержденный главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованный с ЦИК, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.Ведомостивчера в 14:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Здоровье
COVID по коже: симптомами коронавируса могут быть семь видов сыпи
В шестую группу кожных проявлений коронавируса ученые включают крапивницу — в некоторых случаях она может быть предвестником начала COVID-19.
Известия вчера в 17:01
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Политика
Рабочая группа по Конституции проведет заседание 30 мая
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, что рабочая группа по Конституции, членом которой он является, возобновляет свою работу.
Аргументы и Факты 07:52
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Происшествия
Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции
Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
REGNUM 05:24
Общество
Москвича оштрафовали за неправильно повешенный российский флаг
В постановлении говорится, что при украшении фасада здания мужчина по фамилии Семушкин повесил рядом с входом сразу два флага — флаг России и флаг Москвы, нарушив тем самым закон, по которому триколор всегда должен располагаться слева от остальных полотнищ.
Lenta.ru 08:01
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Армия и оружие
МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
Вести.Ru 07:59
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Экономика
Квартиры в российских городах подешевели из-за режима самоизоляции
К концу мая 2020-го средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Московской и Ленинградской областях и 129 крупнейших городах России (с населением от 100 тысяч человек) составила 68,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 07:42
Общество
В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
Коммерсантъ 08:14
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Общество
Williams лишился титульного спонсора
Британская команда «Формулы-1» Williams объявила о расторжении контракта с титульным спонсором. Об этом сообщает пресс-служба команды.
RT на русском 04:29
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Здоровье
В США родилась девочка с двумя ртами
В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
Игры
В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Компания Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR.
Piter.tv 06:28
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости 27 мая в 13:57
Происшествия
В Тюмени загорелся бизнес-центр
В Тюмени на улице 30 лет Победы загорелось административное здание.
Российская газета 08:03
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Футбол
Вернблум назвал самого ненавидимого игрока в чемпионате России
Бывший футболист московского ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что в период игры в чемпионате России у него были постоянные противостояния с на тот момент игроком "Ростова", а ныне самарских "Крыльев Советов" Александром Гацканом.
РИА Новости 06:00
Политика
Зеленский предложил новый тип военнослужащих в украинской армии
Украинский президент Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект, который предполагает введение в стране нового вида военной службы для резервистов.
ИА Новороссия 05:33
Экономика
Вексельберг рассказал об отказе зарубежных банков разблокировать счета
Швейцарские банки отказали российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу в разморозке счетов, которые находятся под санкциями США, часть средств которых он планировал направить на борьбу с коронавирусом.
Rambler News Service 07:59
Политика
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском вчера в 17:57