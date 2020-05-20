Общество

КоммерсантъКоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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В свою очередь ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента сообщала,
что для проведения голосования по Конституции помимо даты 24 июня обсуждается и 8 июля - День семьи, любви и верности.
Интерфакс - Россия08:18

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Интерфакс - Россия08:18

Политолог: парад Победы в день народного голосования может повысить явку

News.ru06:00

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Коммерсантъвчера в 20:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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