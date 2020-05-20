Общество

КоммерсантъКоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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Политолог: парад Победы в день народного голосования может повысить явку

News.ru06:00

Администрация обсуждает возможное проведение в один день парада Победы и голосование по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы07:09

РБК: парад Победы и голосование по Конституции могут провести 24 июня

Газета.Ru01:33

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:03

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Коммерсантъвчера в 20:17

В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день

Lenta.ruвчера в 19:40

Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 24 июня

Интерфакс - Россиявчера в 09:05
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Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

Российская газета вчера в 10:50
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Игры

Компания Embracer Group разрабатывает 118 новых видеоигр

REGNUM 06:12
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Политика

Замминистра Талыбов ушел из Минэкономразвития

Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
РИА Новости 05:21
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Происшествия

В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса превысило 3000

Уральский меридиан 03:39
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,3K
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:18
16
Общество

В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений

Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM 05:21
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Путешествия

Турция с 20 мая откроет границы для россиян

С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
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Общество

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
8
Экономика

ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 11:21
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Здоровье

В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом

В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 18 мая в 15:11
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
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Общество

Где в Самарской области выявили коронавирус за последние сутки

Как стало известно от оперштаба на 18 мая в Самарской области за сутки зарегистрированно 66 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Похвистнево-Информ 18 мая в 06:10
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Наука

У летучих мышей обнаружили полторы тысячи коронавирусов

Многообразие коронавирусов — 1500 разновидностей, обнаруженных в биологических материалах мышей, поразило воображение сотрудников лаборатории.
Татарстан Сегодня вчера в 12:38
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Здоровье

«Каждый врач понимает это по-своему»: что такое плато и правда ли, что мы на него вышли

Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.
Новости Архангельска 29.ru 06:44
Общество

В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Здоровье

Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты

ToDay News Ufa вчера в 11:40
6
Здоровье

9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
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Здоровье

В Минздраве назвали обязательным восстановление после COVID-19

Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца.
РБК 05:46
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
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Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
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Здоровье

В Ростовской области выявили 87 новых случаев коронавируса

За воскресенье в регионе провели 2980 тестов, по результатам которых выявили еще 87 новых случае заражения коронавирусом в 19 муниципалитетах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 18 мая в 03:56
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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