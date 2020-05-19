С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении.

с чего всё началось

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

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