Политика

КоммерсантъКоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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с чего всё началось

Источник назвал 24 июня возможной датой голосования по поправкам в Конституцию

С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении.
Интерфакс09:17

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РБК со ссылкой на источники сообщает, что голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Эхо Москвы22:09

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Коммерсантъ20:17

Источник назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

News.ru09:15

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

РБК17:00

Трудности обнуления. Будет ли голосование по поправкам в Конституцию проведено уже в июне?

Новая газета11:30

В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день

Lenta.ru19:40

Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 24 июня

Интерфакс - Россия09:05
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