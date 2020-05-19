Политика
КоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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с чего всё началось
С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении.Интерфакс09:17
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Власти США выделили Украине $15,5 млн на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные американского Госдепа.
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На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
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Китай заплатит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
MOS.news вчера в 09:19
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Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
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Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
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В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
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Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
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ЦСКА отмечает 15 лет с момента завоевания Кубка УЕФА
Ровно пятнадцать лет назад, 18 мая 2005 года, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.
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В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
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«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
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Эльза Сыртланова уволена с поста главврача РКБ имени Куватова
На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
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Прежде глянцевый журнал, который инициировал вручение этой статуэтки Регине Тодоренко, лишил её звания «Женщина года».
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