Общество
КоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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с чего всё началось
С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении.Интерфаксвчера в 09:17
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Трудности обнуления. Будет ли голосование по поправкам в Конституцию проведено уже в июне?
Новая газетавчера в 11:30
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Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета вчера в 16:15
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия вчера в 02:00
Здоровье
Глава донского Минздрава разъяснила ситуацию с доплатами за апрель
Сегодня министр здравоохранения Дона разъяснила ситуацию с федеральными и региональными доплатами врачам и медработникам.
Дон-ТР вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru 18 мая в 09:53
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Происшествия
После проверки свалок глава Владимировки с ожогами попал в больницу
Мужчине при исполнении служебных обязанностей неизвестные брызнули в лицо жидкостью, вызвавшей ожоги слизистых.
АСТВ вчера в 22:56
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США
По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с израильским и американским правительствами.
Lenta.ru вчера в 16:27
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ вчера в 13:45
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:30
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ вчера в 14:06
Происшествия
Найдено тело пропавшей в прошлом году российской девочки
В Тюмени обнаружено тело 15-ти летней девочки, которая почти восемь месяцев назад ушла в школу в Туринске Свердловской области и не вернулась.
Lenta.ru вчера в 23:04
Общество
Путин рассказал о выплатах на детей в 10 тысяч рублей
Как сообщает РИА Новости, президент РФ Владимир Путин рассказал о том, сколько именно семей могут претендовать на получение денежных средств в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет.
Live24 вчера в 08:17
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
Общество
Мошенники стали похищать деньги россиян через сайты курьерских служб
В России мошенники стали использовать сайты популярных курьерских служб для похищения средств и данных банковских карт.
Газета.Ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Ведомости вчера в 14:02
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru вчера в 01:40
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен почти у 700 человек
Абакан, 20 мая 2020, 06:43 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 мая в правительстве республики.
REGNUM вчера в 23:43
Футбол
Александр Зинченко: мало кто верит в рестарт АПЛ
Нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
Чемпионат вчера в 22:54
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31