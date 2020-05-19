Общество

КоммерсантъКоммерсантъГолосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
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с чего всё началось

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы. Об этом РБК рассказали четыре источника, близких к Кремлю.
РБКвчера в 17:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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РБК пишет, что в Кремле хотят провести голосование по Конституции и парад Победы в один день — 24 июня

Эхо Москвы00:31

Голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 24 июня

Интерфакс - Россиявчера в 09:05

В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день

Lenta.ruвчера в 19:40

Трудности обнуления. Будет ли голосование по поправкам в Конституцию проведено уже в июне?

Новая газетавчера в 11:30

Источник назвал возможную дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

News.ruвчера в 09:15

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Коммерсантъвчера в 20:17
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Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
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Общество

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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

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