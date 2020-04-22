В первом случае голосование выпадет на дату Парада Победы в 1945 году, во втором — на учрежденный в 2008 году день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.

с чего всё началось

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

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