Общество
КоммерсантъГолосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля
Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
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с чего всё началось
В первом случае голосование выпадет на дату Парада Победы в 1945 году, во втором — на учрежденный в 2008 году день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.Коммерсантъвчера в 19:10
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Гаджеты
По слухам, новый планшет Redmi Pad 5G покажут уже 27 апреля
По данным источника, модель называется Redmi Pad 5G и получит неплохое железо.
Игромания.ру 02:07
Экономика
На фоне пандемии коронавируса в России вырос спрос на пищевую соль
На фоне распространения коронавируса спрос на пищевую соль в России вырос на 20%. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил «Коммерсант».
Известия 04:11
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Авто
В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos
Базовые версии обещали начать производить позже.
Tvoe-avto.com 20 апреля в 15:04
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
Лукашенко сделал прогноз по восстановлению мировой экономики
Мировая экономика вернется к нормальной работе уже в течение месяца, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Pravda.Ru вчера в 07:37
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12
Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
Здоровье
В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом
В Ярославской области зарегистрирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции, сообщил в Facebook сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ 05:07
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Авто
Преемник Opel Mokka X теряет X в названии
Компания Opel впервые выпустила образ преемника Mokka X, и сразу же объявтла, что кроссовер теряет свое обозначение X. У Opel есть специальная политика именования моделей.
SpeedMe 04:03
Общество
Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области
По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Общество
Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
Инфорос вчера в 15:03
Общество
В Башкирии изменили режим повышенной готовности
Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
ProUfu.ru 01:32
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Кино
Disney снимает третий сезон «Мандалорца»
Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 04:26
Экономика
В России выросло число закрывшихся ИП
По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
9111.ru вчера в 06:06
Общество
Суды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Общество
В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса
В Москве за сутки - 2548 новых случаев COVID, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 03:35
Технологии
Стартовали продажи умной колонки «Капсула» от Mail.ru Group
Компания Mail.ru Group запускает в открытую продажу свою умную колонку Капсула с голосовым помощником Маруся.
iReactor 03:07