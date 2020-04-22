Общество

КоммерсантъКоммерсантъГолосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Информированный федеральный чиновник не исключает, что голосование может быть назначено и на конец июня — например, в 75-ю годовщину Парада Победы, 24-го (эта дата также выпадает на среду).
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с чего всё началось

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

В первом случае голосование выпадет на дату Парада Победы в 1945 году, во втором — на учрежденный в 2008 году день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания православных святых Петра и Февронии.
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News.ruвчера в 21:31

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URA.Ruвчера в 21:03

Голосование по Конституции могут провести в конце июня — начале июля

Коммерсантъвчера в 19:10
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По слухам, новый планшет Redmi Pad 5G покажут уже 27 апреля

По данным источника, модель называется Redmi Pad 5G и получит неплохое железо.
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Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

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ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

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Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
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Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

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Армия и оружие

Появление федеральных войск в Чечне объяснили

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
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Авто

В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos

Базовые версии обещали начать производить позже.
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
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Общество

Лукашенко сделал прогноз по восстановлению мировой экономики

Мировая экономика вернется к нормальной работе уже в течение месяца, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Pravda.Ru вчера в 07:37
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Общество

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Похвистнево-Информ 04:19
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Здоровье

В Ярославской области умер первый пациент с коронавирусом

В Ярославской области зарегистрирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции, сообщил в Facebook сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ 05:07
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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Авто

Преемник Opel Mokka X теряет X в названии

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Общество

Коронавирусом заболели еще 22 человека в Саратовской области

По данным оперативного штаба на 10:00, среды, 22 апреля, в Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 22 случая заражения COVID-19.
Kursk.com 03:25
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
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Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
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Общество

Кадыров побрился наголо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Побрившийся налысо глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал остальных мужчин последовать своему примеру, сообщает "Грозный-Информ".
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В Башкирии изменили режим повышенной готовности

Глава Башкортостана внес изменения в указ о режиме «Повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

Студия Disney начала работу над третьим сезоном сериала "Мандалорец" до выхода первого, передает Variety со ссылкой на собственный источник.
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В России выросло число закрывшихся ИП

По итогам марта 2020 года в России выросло число закрывшихся ИП. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
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Суды во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов

На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
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Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

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В Москве остановился резкий прирост новых случаев коронавируса

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