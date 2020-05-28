Общество

РБКРБКГолосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
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с чего всё началось
Документ, утвержденный главным санитарным врачом и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и согласованный с ЦИК, опубликован
 на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия.
Ведомостивчера в 14:33

Подробнее о событии

Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовали провести на открытом воздухе в течение нескольких дней

Дождь02:12

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

РБКвчера в 22:45

Для голосования по Конституции откроют площадки на открытом воздухе

REGNUMвчера в 23:48

Новости за ночь: Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Национальная служба новостей00:44

Эпидемия может растянуть плебисцит по поправкам на несколько дней

Коммерсантъвчера в 18:19

Избирком Петербурга пообещал исполнить «антиковидные» рекомендации ЦИК при голосованию по Конституции

Фонтанка.Рувчера в 09:26

Дезинфекция авторучек и армейские палатки. Как пензенцы будут голосовать за поправки в Конституцию

Smi58.ru26 мая в 09:27
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Происшествия

ООН прозрел: на Украине творится беспредел

Беспредел, устроенный распоясавшимися от полной безнаказанности украинскими полицейскими в городе Кагарлыке Киевской области, привлек внимание членов мониторинговой миссии по правам человека ООН.
Pravda.Ru 00:34
Общество

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новости вчера в 16:44
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Здоровье

Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России

Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
1,1K
Общество

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнений при пандемии

Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
RT на русском вчера в 22:47
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 103 новых случая коронавируса

В Новосибирской области за сутки установлен новый рекорд по количеству заражённых коронавирусом – их уже 103 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск 01:13
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Шоу-бизнес

Александр Овечкин забрал жену и новорожденного сына из роддома

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил в своём Instagram о пополнении в его семье.
DixiNews 01:30
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
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Политика

Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис

Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по коронавирусу в России

По данным на 27 мая в России коронавирус выявлен у 370 680 человек, из которых 142 208 пациентов выздоровели, а 3968 — скончались.
Мойка78 27 мая в 23:09
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Гаджеты

Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
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Общество

Рекордное количество осадков выпадет в Москве в пятницу

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
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Общество

Швейцария разрешит работу проституток в перчатках и безопасных позах

В Швейцарии настаивают, что проститутки должны будут работать в безопасных позах и по возможности носить маски.
Lenta.ru вчера в 12:59
3
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Общество

В Челябинской области подтвердили 150 новых случаев COVID-19

Челябинск, 29 мая 2020, 09:13 — REGNUM В Челябинской области подтверждено 150 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает минздрав региона.
REGNUM 02:13
Общество

Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Футбол

В Red Bull отреагировали на информацию об инвестициях в «Уфу»

Накануне комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Начучев сообщил в своем Telegram-канале, что в инвестициях в «Уфу» заинтересованы компания Red Bull и холдинг City Football Group.
РБК 27 мая в 07:33
2
Здоровье

В Роскачестве посоветовали не употреблять алкоголь во время диеты

В Роскачестве рассказали, почему не стоит употреблять алкоголь людям, соблюдающим диету.
Газета.Ru 01:19
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
4,4K
Происшествия

Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
106
Общество

МОТ назвала наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики

Международная организация труда (МОТ) назвала отрасли экономики, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер властей.
Коммерсантъ 01:41
Общество

Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня

В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
1
Космос

Вокруг звезды Проксима Центавра вращается экзопланета

Международная группа ученых подтвердила, что вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды – Проксима Центавра – вращается планета размером с Землю.
Научная Россия вчера в 17:42
2
Общество

Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Пензенская правда вчера в 12:24
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Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
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Шоу-бизнес

Елена Воробей решила продать квартиру из-за безденежья

Из-за финансовых трудностей Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории.
Наша версия вчера в 05:57
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