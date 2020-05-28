с чего всё началось

Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.

Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

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