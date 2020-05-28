Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней. На документ с вышеуказанными рекомендациями ссылается принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

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