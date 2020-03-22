Коронавирус

ВедомостиВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.
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с чего всё началось

ЦИК рекомендовал регионам приостановить распространение информационных материалов по общероссийскому голосованию

ЦИК рекомендовал регионам приостановить распространение информационных материалов по общероссийскому голосованию По информации “Ъ”, Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию информационных и агитационных материалов о предстоящем голосовании по конституционным поправкам из-за неопределенной ситуации с возможным переносом даты голосования на фоне пандемии COVID-19.
Коммерсантъвчера в 18:24

Подробнее о событии

«Ведомости»: Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за коронавируса

Эхо Москвы01:30

СМИ: голосование по Конституции перенесут из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:00

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

Коммерсантъ02:39

Клишас опроверг сообщения о переносе голосования по Конституции на июнь из-за коронавируса

ТАСС03:14

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

РБКвчера в 23:14

«Ведомости»: голосование по Конституции могут перенести на лето

URA.Ruвчера в 18:14

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Ведомостивчера в 16:55
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Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Политика

В Россию доставили более 25 млн защитных масок из Китая

Российский военный самолет доставил из Китая 25,5 млн защитных масок, сообщает Минобороны РФ.
Каспий.Инфо 01:40
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Общество

За сутки в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:36
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Всероссийскую диспансеризацию временно приостановили в связи с распространением коронавируса.
РЕН ТВ 01:42
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую Республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости вчера в 05:03
Здоровье

21 марта в Ивановской области с карантина выписали 12 человек

В субботу, 21 марта, в Ивановской области с карантина выписали 12 человек. У них отрицательные тесты на Covid-19.
Аргументы и факты - Иваново вчера в 06:35
Общество

Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство РФ выделяет Минпромторгу 7,5 миллиарда рублей из своего резервного фондана закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в целях предупреждения распространения коронавируса, следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:21
Политика

Глава МИД Италии лично встретил самолеты с российскими вирусологами

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо лично встретил российские военно-транспортные самолеты на авиабазе под Римом, сообщил итальянский политик в своем Twitter.
МИР 24 вчера в 16:20
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 292 тыс. Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным SCMP, остается материковый Китай (81093), на втором месте — Италия (59138), на третьем — США (32057), где количество выявленных носителей превысило число заразившихся в Испании (28572).
РБК 01:15
Футбол

«Барселона» нацелилась на Теллеса. «Порту» готов продать игрока

Защитник «Порту» Алекс Теллес попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба, сообщает Sport.es.
Чемпионат 03:39
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение.
ТАСС 03:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

Пензенский депутат рассказал о симптомах коронавируса у жены

Накануне вечером депутат Законодательного собрания Пензенской области Михаил Лисин, чья супруга является на данный момент единственным заболевшим коронавирусом в регионе человеком, рассказал о протекании болезни и проявлении ее симптомов.
Пенза-взгляд вчера в 23:26
Здоровье

Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:04
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Льготный проезд для школьников временно отменен в Москве

Власти Москвы приняли решение временно отменить льготный проезд для школьников в общественном транспорте.
ТВ Центр 02:31
Здоровье

Минздрав Украины определил случаи для вызова скорой помощи в стране

Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные (неотложные — ред.) случаи.
Украина.ру 03:31
Общество

Встречи с зараженными коронавирусом в России отследят по телефонам

В России решили создать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом.
Телеканал 360° 03:21
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 21 марта в 04:17
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
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