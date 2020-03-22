Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего голосование пройдет в июне.

с чего всё началось

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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