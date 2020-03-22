Политика

ВедомостиВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего голосование пройдет в июне.
Ведомостивчера в 16:55

Подробнее о событии

Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести из-за коронавируса на июнь

Эхо Москвы00:30

В Прикамье появилась новая реклама. «В понедельник весь край завесят»

URA.Ruвчера в 23:50

«Ведомости»: голосование по Конституции перенесут на июнь 2020 года

News.ruвчера в 23:09

СМИ: Голосование по Конституции из-за вируса могут перенести на июнь

Росбалтвчера в 22:59

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

РБКвчера в 23:14

Общественники заявили об использовании административного ресурса при подготовке к общероссийскому голосованию

Коммерсантъвчера в 18:24

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Ведомостивчера в 16:55
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Гаджеты

У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»

У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:31
Происшествия

Под наркотиками, но в ДТП невиновен: разбираем странную аварию на перекрёстке

Жительница Екатеринбурга Марина прислала нам видеозапись этой аварии: на своём Chevrolet Lanos женщина поворачивала налево на перекрёстке, подставившись под едущий прямо ВАЗ-2110.
НГС55 вчера в 22:00
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Экономика

Торги на бирже Южной Кореи открылись новым падением

Фондовый рынок Республики Корея открылся в понедельник резким снижением основных индексов, что заставило биржевых операторов приостановить торги всего лишь через шесть минут после их начала.
ТАСС вчера в 22:31
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости 21 марта в 20:16
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

Четыре самолёта Минобороны России с военными медиками и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекции COVID-19 совершили посадку на итальянской авиабазе Практика-ди-Маре под Римом.
RT на русском вчера в 21:30
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru 20 марта в 16:45
Футбол

«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
LiveResult.Ru 21 марта в 07:21
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 21 марта в 10:15
Общество

Сделавший Меркель прививку врач заразился коронавирусом

Врач, сделавший канцлеру Германии Ангеле Меркель прививку, оказался заражен коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:51
Армия и оружие

Киевские боевики подрались из-за блиндажей: пять человек пострадали

Небоевые потери среди военнослужащих ВСУ продолжаются.
Новостной фронт вчера в 09:56
Политика

Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
РИА Новости 00:08
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском вчера в 10:02
Армия и оружие

Протурецкие боевики в Идлибе предали Эрдогана и турецкую армию

Счастье, что жертв после атак у турецкой армии не оказалось. Теперь все эти конструкции можно списать в металлолом и прочие отходы.
Millionaire.ru вчера в 14:34
Авто

Россиян пересесть на отечественные авто заставит кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Ольга Бузова легла в клинику, чтобы провериться на онкологию

Недавно Бузова сообщила, что легла в клинику в Подмосковье, дабы провериться на различные заболевания, в том числе и на онкологию.
Bimru.ru вчера в 11:25
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК вчера в 21:22
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Технологии

В России готовят самолет для испытаний первого электродвигателя

Одну из трех силовых установок в хвостовой части самолета Як-40 заменят на газотурбинный двигатель с электрическим генератором.
Эхо Москвы 21 марта в 05:30
Происшествия

Два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии

У двоих человек, вернувшихся из Европы, выявлены случаи коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Александр Бречалов в воскресенье.
Интерфакс вчера в 08:30
Космос

Россия создаст трехмерную карту Луны для высадки космонавтов

Gazeta.SPb вчера в 00:37
Культура

В КВН подшутили над Соловьёвым песней «Я люблю свою родину! Вроде бы»

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв объяснил свой крик во время эфиров на радио.
News.ru вчера в 14:52
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс вчера в 19:32
Технологии

МТС призвала абонентов не выходить из дома

Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE с изменился 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Ведомости вчера в 15:01
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