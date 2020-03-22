Политика
ВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего голосование пройдет в июне.Ведомостивчера в 16:55
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