Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.

с чего всё началось

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

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