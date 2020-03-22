Политика
ВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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с чего всё началось
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.Ведомостивчера в 16:55
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Армия и оружие
Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию
Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
Общество
Меркель отправилась на карантин
Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
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ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
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Заболевший коронавирусом самарец находится в средней степени тяжести
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
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В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
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Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
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Российская пшеница обогнала нефть в цене
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Общество
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Гаджеты
Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки
Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
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Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио
Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Общество
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы
Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»
У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Космос
Мишустин поздравил МАИ с 90-летием
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского авиационного института (МАИ) с 90-летием со дня образования.
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Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Футбол
Джанаев объяснил, почему Черчесов приглашает его в сборную
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, по какому принципу наставник сборной России Станислав Черчесов формирует состав.
Происшествия
В Югре на праздновании свадьбы убили жениха
Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
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В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса
Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Политика
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Политика
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Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Армия и оружие
Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи
Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль.
Экономика
Американцы получат по тысяче долларов в рамках борьбы с COVID-19
Выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с коронавирусом составят тысячу долларов на взрослого, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.