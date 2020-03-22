Политика

ВедомостиВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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с чего всё началось

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования. Скорее всего, голосование пройдет в июне.
Ведомостивчера в 16:55

Подробнее о событии

«Ведомости»: голосование по Конституции перенесут на июнь 2020 года

News.ruвчера в 23:09

«Ведомости»: Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь из-за коронавируса

Эхо Москвы01:30

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

РБКвчера в 23:14

«Ведомости»: голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на июнь

Новая газета00:47

Общественники заявили об использовании административного ресурса при подготовке к общероссийскому голосованию

Коммерсантъвчера в 18:24

«Ведомости»: голосование по Конституции могут перенести на лето

URA.Ruвчера в 18:14

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Ведомостивчера в 16:55
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Армия и оружие

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

Седьмой борт Воздушно-космических войск (ВКС) России прибыл на авиабазу ВВС Италии для оказания помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.
РБК вчера в 23:15
Общество

Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
МР7.ру вчера в 23:55
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Здоровье

Заболевший коронавирусом самарец находится в средней степени тяжести

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов рассказал о состоянии граждан, зараженных коронавирусом.
ГТРК Самара вчера в 10:53
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Экономика

Российская пшеница обогнала нефть в цене

По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.
Газета.Ru 00:55
Общество

Минпромторг получит 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких

Правительство РФ выделит Минпромторгу 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.
ТАСС 01:50
Гаджеты

Так выглядит новый Redmi TV. Опубликовано качественное изображение новинки

Отлично зарекомендовавший себя сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) на своей страничке сообщил о том, что завтра на пресс-конференции Redmi, которая будет посвящена анонсу смартфона Redmi K30 Pro, также покажут новый телевизор Redmi TV.
iXBT.com 01:13
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Известия вчера в 18:00
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Гаджеты

У нового iPhone 12 не будет нелюбимой пользователями «челки»

У абсолютно нового iPhone 12 не будет всеми нелюбимой пользователями «челки». Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:31
Космос

Мишустин поздравил МАИ с 90-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского авиационного института (МАИ) с 90-летием со дня образования.
ТАСС 20 марта в 03:50
Шоу-бизнес

Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
ФАН 21 марта в 07:50
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Футбол

Джанаев объяснил, почему Черчесов приглашает его в сборную

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, по какому принципу наставник сборной России Станислав Черчесов формирует состав.
NewInform 01:03
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета вчера в 07:32
Происшествия

В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом.
Российская газета 01:46
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Граждане Украины, которые не могут покинуть Доминиканскую республику в связи с закрытием границы из-за коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вернуть их домой.
Известия 01:33
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Армия и оружие

Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи

Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль.
Военное обозрение 21 марта в 01:25
Экономика

Американцы получат по тысяче долларов в рамках борьбы с COVID-19

Выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с коронавирусом составят тысячу долларов на взрослого, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.
РИА Новости вчера в 13:48
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru вчера в 02:03
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