Политика

Lenta.ruLenta.ruГолосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля

С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
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Голосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля

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ЦИК сообщил о досрочном голосовании в труднодоступных районах России

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Юрист: голосование по поправкам в Конституцию способствует их легитимации

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1 апреля начнется голосование по поправкам в Конституцию

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