Политика
Lenta.ruГолосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля
С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Шоу-бизнес
Джаред Лето пообещал прийти на шоу к Ивлеевой
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Футбол
М. Кержаков назвал лучших игрока и вратаря в мире
Лучшим вратарём в мире Кержаков назвал голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека
В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Хоккей
Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Экономика
Туроператоры РФ рискуют потерять до 25 млрд рублей дохода
Москва, 25 марта 2020, 14:23 — REGNUM Далеко не факт, что европейские и средиземноморские страны откроются для туристических поездок к июню 2020 года.
Футбол
Евсеев пошутил о зарплате Симеоне: самый дорогой водитель автобуса
Главный тренер футбольного клуба "Уфа" Вадим Евсеев в шутку назвал главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне самым дорогим водителем автобуса.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Армия и оружие
Украина запросила помощь НАТО в борьбе против коронавируса в армии
Украина обратилась к Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК), входящему в структуру НАТО, с запросом о помощи по противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Общество
В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина
В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Авто
В России падает спрос на новые автомобили
Интересно, что снижение интереса к покупке новых автомобилей произошло до массового повышения их стоимости – на данный момент свои прайс-листы обновили только 10 брендов из 52, представленных в России.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Происшествия
1318 человек находится на самоизоляции в Мурманской области
Результаты первичного теста не позволили полностью исключить подозрения на заболевание.
Армия и оружие
Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
Политика
Россияне выбрали важнейшие поправки в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу важности для граждан России поправок в Конституцию РФ.
Политика
Александр Богомаз поддержал выбранный курс на борьбу с коронавирусом
Глава государства сформулировал конкретные и важные шаги, которые будут направлены не только на препятствование распространению болезни в стране, но и помогут жителям нивелировать социальные и экономические последствия вируса.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Происшествия
У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус
Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
Футбол
Мостовой о коронавирусе: для самоуспокоения пару раз пил алкоголь
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал РИА Новости, что на фоне новостей о пандемии коронавируса для самоуспокоения несколько раз употреблял алкоголь.