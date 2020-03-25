Коронавирус
Lenta.ruГолосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля
С 1 апреля в труднодоступных местах начнется голосование отдельных групп граждан по поправкам в Конституцию. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
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Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения Росздравнадзор будет находиться в ведении Минздрава России.
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Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
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Дело историка Соколова, убившего аспирантку, поступило в суд
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Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
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Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
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Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
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Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко
Боец MMA Александр Емельяненко обратился к Александру Шлеменко с предложением провести поединок на ринге по правилам бокса.
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Британский принц Чарльз заразился коронавирусом
Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
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В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани
Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
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Вратарь «Аталанты» Спортьелло заразился коронавирусом
Официальный сайт футбольного клуба Аталанта сообщил о том, что 27-летний голкипер Марко Спортьелло сдал положительный тест на коронавирус.
Общество
Петербургские школьники вернутся к учебе 6 апреля
Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина объявила, что к обучению школьники вернутся 6 апреля - они получат дополнительную неделю каникул.
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Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
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Трамп призвал граждан США вернуться на работу для спасения экономики
Глава государства добавил, что жители Америки хотят вернуться к работе.
Общество
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Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
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Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом
Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
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Лев Лещенко госпитализирован в клинику с подозрением на коронавирус
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Орчанин прилетел из Мексики и неделю ходил на работу
Орчанин прилетел из Мексики и не стал уходить в изоляцию.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Общество
В Китае от хантавируса впервые скончался человек
Мужчина скончался от хантавируса в рейсовом автобусе, ехавшем в многомиллионный китайский город Шаньдун.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.