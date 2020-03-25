Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поставил подпись под указом о переносе даты общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте Кремля
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Аргументы и Факты12:21

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Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Коммерсантъ16:17

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

РБК09:25

Путин заявил, что дата голосования по поправкам к Конституции должна быть перенесена

ТАСС09:25

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

РИА Новости09:25

Результат голосования по Конституции РФ — это выражение отношения к Путину?

Красная весна13:46

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Lenta.ru12:16

Новосибирцы высказались по поводу внесения поправок в конституцию

Вести Новосибирск23 марта в 01:32
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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Общество

В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина

В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
Капитал страны 07:13
Общество

В США 849 человек умерли от коронавируса

Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Деловое.ТВ 15:50
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей в России

Следующая неделя для жителей России будет нерабочей с сохранением заработной платы, сообщил во время обращения к гражданам глава государства Владимир Путин.
iReactor 10:32
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 13:15
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Общество

Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
ИжевскИнфо.РУ 07:13
Общество

В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса

«Для москвичей будет ограничено посещение религиозных организаций (ограничение не распространяется на персонал этих организаций)», — сказал один из собеседников РБК.
РБК 15:59
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Игры

Оригинальная Bright Memory выйдет из раннего доступа 26 марта

Создатели слэшер-шутера Bright Memory объявили, что завтра, 26 марта, проект выйдет из раннего доступа.
Игромания.ру 06:01
Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 136

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось со 113 до 136.
RT на русском 16:15
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости 15:56
Общество

«Аэрофлот» значительно снизил цены на полеты внутри России

Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства.
Евразия Daily вчера в 22:07
Кино

Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город вчера в 07:04
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ им. Горького

Live24 06:11
Авто

Volkswagen приостановит производство автомобилей в РФ

«В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, с 30-го марта по 10-е апреля 2020 года», — говорится в сообщении.
Автоновости дня вчера в 04:02
Авто

BMW 7-Series, простоявший 23 года в капсуле, выставили на аукцион

В Германии на аукцион выставили седан BMW 740i, который 23 года простоял в специальной капсуле с циркуляцией воздуха.
AutoNews 10:48
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение 11:01
Общество

Путин озвучил меры по поддержанию граждан и экономики на время кризиса

Президент Владимир Путин в сегодняшнем выступлении перечислил ряд инициатив, которые должны поддержать экономику Российской Федерации, её граждан и предприятия в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса.
ANNA-News 10:54
Футбол

Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича

ProstoProSport 15:09
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