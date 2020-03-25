Голосования по внесению поправок в Конституцию РФ не состоится 22 апреля, как планировалось ранее. Об этом 25 марта во время обращения к россиянам сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, голосование переносят в связи с ситуацией по коронавирусу в стране.

Голосование по поправкам в Конституцию перенесено

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