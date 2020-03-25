Политика

Тульская прессаТульская прессаГолосование по поправкам в Конституцию перенесено

Голосования по внесению поправок в Конституцию РФ не состоится 22 апреля, как планировалось ранее. Об этом 25 марта во время обращения к россиянам сообщил президент Владимир Путин. По словам главы государства, голосование переносят в связи с ситуацией по коронавирусу в стране.
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Голосование по поправке в Конституцию пройдет под наблюдением

Комсомольская правда08:46

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнётся 1 апреля

Национальная служба новостей05:28

Московские коммунисты объявили бойкот голосованию по Конституции

Коммерсантъвчера в 18:13

Бюллетени для голосования по поправкам в конституцию в Коми доставит Спецсвязь

Комиинформ00:50

Голосование по поправкам в Конституцию начнется 1 апреля

Lenta.ru04:42

На голосовании по поправкам в Конституцию усилят санитарный контроль

Собака.ruвчера в 03:56

Общественники выберут наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию

Регион 64вчера в 03:36
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Общество

Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин выступил с телеобращением к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

57-летнего экс-главу МИД Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве 56-летнего предпринимателя Сергея Старицкого.
Газета.Ru 10:54
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В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
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Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь начинают расти

Цены на нефть с начала марта обрушились почти в два раза на фоне ситуации со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, а также несостоявшейся сделки ОПЕК+ и дальнейшего заявления Саудовской Аравии о планах об увеличении добычи нефти вплоть до 13 млн баррелей в сутки.
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На Украине ввели режим ЧС из-за коронавируса

Власти Украины вводят на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.
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Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru 09:59
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Общество

Больничные и выплаты по безработице увеличат до МРОТ в России

Больничные и выплаты по безработице увеличат до минимального размера оплаты труда (МРОТ).
ИА Удмуртия 10:25
Политика

Путин и премьер Индии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора проинформировали друг груза о действиях стран по борьбе с распространением коронавируса.
Известия 12:00
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Общество

Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку

Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
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Хоккей

Сергей Мозякин уходит из «Металлурга»

УтроNews 06:37
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Политика

Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Gazeta.SPb 02:01
Общество

Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Говорит Москва вчера в 09:31
Политика

Марков рассказал, как Путин решит вопрос с коронавирусом в России

Директор Института политических исследований Сергей Марков восхитился президентом РФ Владимиром Путиным, который лично наведался в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом.
ПолитРоссия 04:55
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Политика

Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам

Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
REGNUM 03:49
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН вчера в 10:40
Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Политика

Госдума ускорится из-за плана Путина по коронавирусу

Госдума ускорится и в приоритетном порядке рассмотрит меры по противодействию коронавирусу, предложенные президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 11:13
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
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Силовики проводят обыски у главы Кизлярского района

Силовики в рамках уголовного дела о превышении полномочий проводят обыски в рабочем кабинете и дома главы администрации Кизлярского района и в доме главы района Александра Погорелова.
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