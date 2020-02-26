Политика
РИА НовостиГолосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля
Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить1,7K
Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Космос
Россия предложит создать правила «дорожного движения» в космосе
В ближайшее время на орбиту планируется вывести ряд спутниковых группировок большой численности.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Общество
Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод
В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
Автоспорт
Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва
Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Авто
Skoda выпустила 7-миллионную Octavia
Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Зеленский назвал возвращение контроля над Крымом «бесспорной частью национальной идеи» украинцев, а также своей целью как президента Украины.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Происшествия
СК удалил со своих сайтов информацию двухлетней давности про обнаружение под Рязанью останков человека. «Медуза» сообщала, что к его убийству могли быть причастны фигуранты дела «Сети»*
Сообщение про труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было опубликовано на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области 22 марта 2018 года.
Происшествия
При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак
Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
Общество
АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
Хоккей
«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом
Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Происшествия
Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Общество
Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Теннис
Теннисистка Шарапова завершила карьеру
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
Общество
Пенсионерам Дальнего Востока могут оплатить проезд к месту отдыха
Госдума рассмотрит законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров, проживающих на Севере и Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.