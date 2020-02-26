Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля.

Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

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