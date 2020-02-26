Политика

РИА НовостиРИА НовостиГолосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать2,2K
Дмитрий Песков
Да, президент поддержал предложение о голосовании 22 апреля.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 11:07

Подробнее о событии

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

ТК Звезда10:21

Путин согласился с идеей провести голосование по Конституции 22 апреля

RT на русском14:09

Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

ТАСС10:39

Власти выбрали дату нового выходного дня для голосования по Конституции

РБК10:30

Путин раскрывает карты. Как будет устроено голосование по поправкам в Конституцию

Дождь13:48

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

РИА Новости11:37

Дату голосования по изменению Конституции закрепят законом

News.ru11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

ТАСС 10:05
Космос

Россия предложит создать правила «дорожного движения» в космосе

В ближайшее время на орбиту планируется вывести ряд спутниковых группировок большой численности.
ТАСС вчера в 09:06
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Здоровье

В США началось первое испытание лекарства от коронавируса

Live24 09:40
Общество

Счетная палата не нашла в трети детских медучреждений водопровод

В почти половине российских медицинских учреждений, работающих в сфере детского здравоохранения, по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление.
РИА Новости 18:45
Автоспорт

Кубица стал быстрейшим в первый день тестов Формулы 1 после перерыва

Четвертый день предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне Ferrari модернизирует болид ко второй части тестов Четвертый день предсезонных тестов Ф1.
Motorsport.com Россия 07:40
Авто

Skoda выпустила 7-миллионную Octavia

Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе.
Автостат 03:43
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Зеленский назвал возвращение контроля над Крымом «бесспорной частью национальной идеи» украинцев, а также своей целью как президента Украины.
Ведомости 08:34
Наука

Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК

Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Замана 06:47
Кино

Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»

Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Piter.tv 13:10
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru 05:08
Происшествия

СК удалил со своих сайтов информацию двухлетней давности про обнаружение под Рязанью останков человека. «Медуза» сообщала, что к его убийству могли быть причастны фигуранты дела «Сети»*

Сообщение про труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти было опубликовано на сайте Следственного управления Следственного комитета по Рязанской области 22 марта 2018 года.
7х7 08:24
Происшествия

При стрельбе в штате Висконсин погибли несколько человек

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в автобусе в американском штате Калифорния один человек погиб и пятеро получили ранения.
RT на русском 18:00
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ 18:59
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
StarHit.ru 16:00
Общество

АТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею

Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
РИА Новости 02:57
Хоккей

«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом

Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.
Матч ТВ 14:11
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец 10:32
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
ТАСС 14:06
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Экономика

Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно

Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
РБК 03:12
Происшествия

Восьмиклассник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Как сообщили в СКР по региону, 15-летний школьник несколько раз ударил в живот кухонным ножом учителя алгебры и геометрии.
Вести ФМ 05:30
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир

Замначальника управления ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин заявил, что у него есть только комната в общежитии и квартира, которую он взял в ипотеку, а вся остальная недвижимость принадлежит родителям, а они являются индивидуальными предпринимателями, передает его слова Regnum.
Дождь вчера в 14:21
Общество

Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ 16:23
Теннис

Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
RT на русском 08:15
Общество

Пенсионерам Дальнего Востока могут оплатить проезд к месту отдыха

Госдума рассмотрит законопроект о возмещении стоимости проезда до места отдыха для пенсионеров, проживающих на Севере и Дальнем Востоке.
Известия 17:10
Армия и оружие

На Украине оценили военную мощь России в Крыму

Lenta.ru 10:10
Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Uznayvse.ru 05:32
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное