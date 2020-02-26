Политика
ВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным, уточнил он. По его словам, президент Владимир Путин одобрил предложенную дату.
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Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Владимир Путин возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии.
Музыка
На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов
Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Происшествия
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства
Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Футбол
«Факел» обыграл СКА в матче за девятое место на Кубке ФНЛ
Энергетика
Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Футбол
«Подписали новичка». «Чайка» подарила клубную футболку Роберто Карлосу
Экономика
Mail.ru Group рассматривает вторичный листинг на Московской бирже
Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательное решение пока не вынесено, сообщила компания.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Политика
Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France
Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии
В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Кино
Компания Lucasfilm презентовала новую эпоху «Звездных войн»
Новая эпоха получила название «Расцвет республики» (Star Wars: The High Republic). Известно, что сначала компания выпустит книги и комиксы.
Политика
Вы больные, девочки: Лавров осадил грузинских журналисток
Главе МИД России Сергею Лаврову пришлось осадить грузинских журналисток, которые мешали ему пройти в отделении ООН в Женеве.
Происшествия
В Сочи спасатели ищут двух унесенных в море подростков
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Политика
Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса
На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса.
Фигурное катание
Фигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьеры
Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в соревновании спортивных пар, после шоу в Москве объявили о завершении спортивной карьеры.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Политика
МИД рекомендовал россиянам не ездить в Южную Корею, Иран и Италию
МИД России рекомендовал не посещать Южную Корею, Иран и Италию из-за распространения коронавируса.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондриальной ДНК
Раньше ученые никак не могли определить, по какой причине паразит хорошо существовал в теле хозяина, где имеется нехватка кислорода.
Экономика
Гонконг выплатит жителям по $1200 для поддержки на фоне коронавируса
Всем жителям Гонконга старше 18 лет выплатят по 10 тысяч гонконгских долларов (около $1,2 тысячи) в качестве меры социальной поддержки из-за уханьского коронавируса.
Биатлон
Кати Вильхельм: До сих пор жду от Логинова раскаяния и извинения
Экономика
Ипотечникам позволят продать проблемный залог самостоятельно
Ипотечным заемщикам могут законодательно разрешить самостоятельно продавать жилье, которое находится в залоге у банка.
Общество
Гульнара Каримова предложила выкупить свою свободу за $686 млн
В свою очередь Министерство юстиции Узбекистана заявило об отсутствии у Гульнары Каримовой возможности распоряжаться деньгами, которые были заморожены на связанных с ее именем счетах в рамках расследования уголовных дел за рубежом.
Футбол
«Тинькофф банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги
"Тинькофф банк" стал титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
Очередная встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины приступила 26 февраля к работе в белорусской столице, подтвердили в МИД РБ.