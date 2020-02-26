Политика

ВедомостиВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным, уточнил он. По его словам, президент Владимир Путин одобрил предложенную дату.
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В России 22 апреля объявят выходным для голосования по Конституции

МордовМедиа11:45

Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

ТАСС10:39

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News.ru11:21

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ТК Звезда10:21

Власти выбрали дату нового выходного дня для голосования по Конституции

РБК10:30
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