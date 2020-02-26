Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным, уточнил он. По его словам, президент Владимир Путин одобрил предложенную дату.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

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