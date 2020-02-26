Политика

ВедомостиВедомостиГолосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным, уточнил он. По его словам, президент Владимир Путин одобрил предложенную дату.
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Путин раскрывает карты. Как будет устроено голосование по поправкам в Конституцию

Дождь13:48

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

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Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

РИА Новости11:37

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Новая газета10:36

Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

ТАСС10:39
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