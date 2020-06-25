Общество
Sibnet НовостиНачалось голосование по поправкам в Конституцию
Жители России с четверга, 25 июня, могут проголосовать по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно на участке, дома или на работе, сообщила председатель избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова.
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Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Общество
В работе сайта для голосования по Конституции произошел сбой
Сбой в работе сайта для дистанционного голосования по вопросу об изменении Конституции России произошел из-за пиковой нагрузки, сообщил член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия
Российский траулер сел на мель у берегов Норвегии
Газета.Ru 02:46
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском вчера в 10:24
Финансы
Сбербанк снизил ставки по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Политика
Украина решила арестовать 18 иностранных судов за заходы в порты Крыма
В прокуратуре напомнили, что Украина с 2014 года считает заходы иностранных судов в порты Крыма нарушением законодательства.
ТАСС 05:35
Гаджеты
Мобильная графика ARM Mali будет получать драйверы через Google Play
Компания-разрабочтик мобильных систем-на-чипе ARM сообщила, что отныне будет распространять драйверы для мобильной графики Mali через магазин приложений Google Play.
Игромания.ру 05:32
Общество
Журналист «Дождя» смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию, сообщает телеканал.
Ведомости 05:50
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 03:45
Биатлон
Зеппельт раскритиковал выдвижение Зайцевой в правление СБР
Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт подверг жёсткой критике выдвижение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление СБР.
Sport.ru 04:13
Происшествия
Следствие выяснило мотив убийства иностранного студента в Волгограде
Российская газета 05:15
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время, предупредив о небольших погодных аномалиях в отдельных регионах.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Здоровье
В оперштабе рассказали о заполненности больниц в Екатеринбурге
Областной оперативный штаб подтвердил, что муниципальные больницы Екатеринбурга, принимающие больных с коронавирусом, заполнены.
Политсовет 04:50
Киберспорт
Число игроков Ori and the Will of the Wisps превысило два миллиона
Разработчики из Moon Studios поделились статистикой Ori and the Will of the Wisps, из которой стало известно, что число игроков метроидвании превысило два миллиона.
Игромания.ру 05:03
Общество
Минкульт рассчитывает открыть кинотеатры в середине июля
Кинотеатры в России могут заработать с 15 июля, заявила министр культуры Ольга Любимова.
Коммерсантъ 05:20
Игры
Почему журналисты раскритиковали грядущую игру «Marvel’s Avengers»
Студия Square Enix в течение часа показывала нам свою игру «Marvel's Avengers», углубляясь в боевые действия и настройку персонажей.
Ридус вчера в 19:06
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия 00:58
Хоккей
«Сочи» подписал контракты с четырьмя хоккеистами, выменянными у СКА
«Сочи» подписал соглашения сроком на два сезона с нападающими Игорем Руденковым, Павлом Кукштелем, Кириллом Петьковым и защитником Георгием Солянниковым, сообщает официальный сайт «леопардов».
Sport24.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Forbes назвал 40 самых успешных людей культуры и звезд до 40 лет
Forbes составил рейтинг 40 самых успешных деятелей культуры, моды и спорта до 40 лет, сообщается на сайте журнала.
Газета.Ru 03:44
Хоккей
«Калгари» планирует начать строительство новой арены в 2021 году
Общая стоимость оценивается в более чем 400 миллионов долларов. Сдача должна состояться к маю 2024 года.
CT news 00:21
Авто
Появились фото люксовой версии обновленного Lada Largus
В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02