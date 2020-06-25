Жители России с четверга, 25 июня, могут проголосовать по поправкам в Конституцию. Отдать свой голос можно на участке, дома или на работе, сообщила председатель избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова.

Началось голосование по поправкам в Конституцию

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