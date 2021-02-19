Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.

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С чего всё началось Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. РИА Новости вчера в 08:36