Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля
Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.В источнике
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Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля
Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
РИА Новостивчера в 08:36
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Голосование по установке памятника на Лубянской площади начнётся 25 февраля
Парламентская газетавчера в 08:40
Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянской площади
Агентство Москвавчера в 07:38