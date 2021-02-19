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РИА Новости

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Ранее в комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю сообщили, что предложат москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади: помимо Дзержинского, в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.В источнике
С чего всё началось

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
РИА Новостивчера в 08:36
Подробнее о событии

Феликса Дзержинского ставят на голосование

Коммерсантъвчера в 14:31

Москвичам предложат выбрать для Лубянки памятник Дзержинскому или Невскому

Интерфаксвчера в 08:55

Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать за установку памятника на Лубянке

Росбалтвчера в 07:56

Голосование по установке памятника на Лубянской площади начнётся 25 февраля

Парламентская газетавчера в 08:40

Москвичи смогут с 25 февраля проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянской площади

Агентство Москвавчера в 07:38

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

РИА Новостивчера в 08:36

Общественная палата Москвы предложит жителям столицы высказаться по поводу установки памятника на Лубянской площади

Эхо Москвывчера в 10:07
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РИА Новости18 февраля в 09:06

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Известиявчера в 10:16