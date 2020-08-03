Экономика

ИзвестияИзвестияГолосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
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с чего всё началось

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известия17:01

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Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВ20:42

Банки РФ планируют увеличить лимит по онлайн-переводам сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 2419:37

Банки могут увеличить лимит по переводам для избранных

Накануне.Ru20:25

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News.ru20:32

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правда19:31

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАСС18:26

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известия17:01
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