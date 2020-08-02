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Известия
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВ20:42
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известия17:01
Накануне.Ru

Банки могут увеличить лимит по переводам для избранных

Накануне.Ru20:25
Москва 24

Банки РФ планируют увеличить лимит по онлайн-переводам сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 2419:37
Комсомольская правда

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правда19:31
ТАСС

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАСС18:26
News.ru

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ru20:32
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Минфин РФ закрыл просадку в бюджете Забайкалья из-за коронавируса в 2 млрд руб

Министерство финансов России выделило Забайкальскому краю дополнительные 2,08 миллиарда рублей на покрытие выпавших из-за пандемии коронавируса доходов, сообщил 3 августа исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Кефер на совещании в правительстве.
Чита.Ру23:07

Рошаль назвал эпидемию коронавируса «репетицией биологической войны»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль рассказал о том, что эпидемия коронавируса стала проверкой на прочность для российской системы здравоохранения.
Lenta.ru21:42
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Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей

Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБКвчера в 12:58
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Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости20:05
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