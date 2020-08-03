Экономика

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Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
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с чего всё началось

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известиявчера в 17:01

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Банки повысят лимит по переводам сдавшим биометрию клиентам

Телеканал 360°02:22

Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВвчера в 20:42

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известиявчера в 17:01

Банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 24вчера в 19:37

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правдавчера в 19:31

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАССвчера в 18:26

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ruвчера в 20:32
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным

Москва 24 вчера в 06:31
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

РИА Новости вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о женитьбе Гарика Харламова

В июне звёздная пара Асмус и Харламов объявили своим поклонникам о разводе.
Paparazzi.ru 03:09
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
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Общество

Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
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Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Газета.Ru 03:12
4
Происшествия

Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована

В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
2
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
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Политика

Microsoft объявила о планах купить бизнес TikTok в США

"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить переговоры о покупке TikTok в Соединенных Штатах", — сказано в публикации.
Вести.Ru вчера в 23:48
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Общество

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов

Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Общество

В Курганской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

В Зауралье за минувшие сутки зарегистрировали 32 новых случая COVID-19.
Европейско-Азиатские новости 04:03
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Происшествия

Дело возбудили после падения легкомоторного самолета под Калининградом

Известия 04:32
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах России

Ряд регионов в европейской части России ожидает повышенная температура. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
iReactor 03:18
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Общество

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru 31 июля в 07:10
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Экономика

«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги

Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у московского «Оргбанка»

Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Оргбанка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 03:30
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Экономика

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
Evo-rus.com 03:53
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Путешествия

В АТОР назвали дату возобновления регулярного авиасообщения с Кубой

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что, согласно данным представителей посольства Кубы в России, Россия и Куба согласовали дату перезапуска регулярного авиасообщения.
RT на русском 04:35
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Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

Все станции московского метрополитена проверят из-за анонимного сообщения о "минировании".
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью

Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
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Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
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Фигурное катание

Бестемьянова о Косторной: Про этот переход рассуждать не хочу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко.
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Власти расширят список производимых в России важных лекарств

Впервые за последние десять лет правительство пересмотрит перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России.
РБК 04:46
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
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Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
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Экономика

Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
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Кино

Netflix снимет фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil

Отмечается, что реальные съемки будут совмещаться с анимацией. Оригинальная игра «Beyond Good & Evil» вышла в 2003 году.
Культуромания вчера в 06:37
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Общество

В Омской области выявлено 114 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Вечерний Омск. Неделя 01 августа в 05:18
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