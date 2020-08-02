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Известия
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Выгодные условия в обмен на биометрию? Как мошенники смогут использовать новую технологию в банках

Телеканал 360°05:55
РЕН ТВ

Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВ20:42
ТАСС

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАСС18:26
Москва 24

Банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 2419:37
Комсомольская правда

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правда19:31
News.ru

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ru20:32
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известия17:01
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Мужчина угрожает взорвать отделение банка в Киеве

В Киеве правоохранители пытаются найти общий язык с мужчиной, захватившим отделение банка в Шевченковском районе и угрожающим взорвать СВУ, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Вести.Ru06:21
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Суд арестовал директора базы на Алтае, где погибли четыре человека

Алтайский районный суд постановил поместить под стражу на два месяца руководителя турбазы "Глобус" в Алтайском районе Алтайского края, где из-за отравления окисью углерода от дизель-генераторов погибли четыре человека.
ТАСС06:23
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Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК06:28
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В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском06:30
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