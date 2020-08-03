Экономика
ИзвестияГолосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
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с чего всё началось
Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».Известиявчера в 17:01
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Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
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