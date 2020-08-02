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Известия
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Выгодные условия в обмен на биометрию? Как мошенники смогут использовать новую технологию в банках

Телеканал 360°05:55
Москва 24

Банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам – СМИ

Москва 2419:37
News.ru

Сдавшим биометрию россиянам хотят увеличить лимит по переводам

News.ru20:32
РЕН ТВ

Сдавших биометрию россиян поощрят в банках

РЕН ТВ20:42
Комсомольская правда

Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию

Комсомольская правда19:31
ТАСС

«Известия»: банки хотят увеличить лимит по переводам для сдавших биометрию клиентов

ТАСС18:26
Известия

Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам

Известия17:01
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«Новую газету» могут оштрафовать по статье за распространение фейков

В московских судах зарегистрированы четыре административных дела в отношении «Новой газеты» и ее главного редактора Дмитрия Муратова за распространение недостоверной общественно значимой информации.
Коммерсантъ06:35
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Военные направлены в иркутский «Чернобыль» по поручению Путина

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сегодня, 3 августа, в регион направлены десятки специалистов, представляющих войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 10 единиц специальной техники и около 30 военных РХБЗ.
REGNUM05:07
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