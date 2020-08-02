Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
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Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».В источнике
С чего всё началось
Голосовой порог: банки увеличат лимиты сдавшим биометрию клиентам
Финансовые организации ищут способы привлечь граждан к биометрии. Сбербанк планирует увеличить лимит по онлайн-переводам в сутки всем клиентам, сдавшим слепки лица и голоса, рассказали там «Известиям». Аналогичные проекты готовят ВТБ и банк «Дом.РФ».
Известия17:01
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Российские банки собираются увеличить лимит по переводам для клиентов, сдавших биометрию
Комсомольская правда19:31