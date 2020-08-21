Политика
RT на русскомГоловченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн помощи белорусскому народу.
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с чего всё началось
По словам главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.RT на русском17:06
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.
Известия 16:40
Шоу-бизнес
В Москве простились с певицей Валентиной Легкоступовой
В полдень на Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с певицей Валентиной Легкоступовой.
МонаВиста 11:09
Общество
Ночью из Германии вылетит медицинский самолет для Навального
Фонд Cinema for peace в полночь (1:00 мск) отправит в Омск медицинский самолет для Алексея Навального, сообщает Медиазона со ссылкой на AFP.
Znak.com 16:54
Общество
Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе.
Lenta.ru 10:31
Общество
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
В конце июля этого года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву.
РБК 20:39
Политика
Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском 17:55
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин избавился от искусственных зубов
Шаляпина называли "пластмассовым Кеном", поэтому он и вернул зубам естественный цвет эмали, хоть и за очень большие деньги.
Paparazzi.ru 00:28
Политика
Лавров выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Грузией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое восстановление авиационного сообщения с Грузией.
Общественная служба новостей 19:23
Политика
Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального
США озабочены ситуацией с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщил помощник президента США Роберт О'Брайен.
Коммерсантъ 20:36
Политика
Возможные сроки новых выплат на детей до 16 лет назвали в Госдуме
Решение по выплатам семьям с детьми до 16 лет, скорее всего, будет принято до 1 сентября.
Live24 18 августа в 08:11
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru вчера в 11:39
Единоборства
Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил заинтересованность в проведении поединка-реванша с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Фабрисиу Вердумом.
RT на русском 17:14
Космос
Число обитаемых планет в нашей галактике может быть больше 10 тысяч
Число обитаемых планет в нашей галактике может быть больше 10 тысяч.
Piter.tv 18 августа в 06:02
Игры
Valve разрешит игрокам вернуть деньги за Microsoft Flight Simulator
Компания Valve сообщила, что вернёт в случае необходимости деньги игрокам, которые остались недовольны Microsoft Flight Simulator.
Чемпионат 08:53
Политика
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.
Интерфакс 20:27
Технологии
МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G
Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран".
РИА Новости 08:23
Армия и оружие
Forbes впечатлила новая боевая экипировка армии России
ПолитРоссия вчера в 13:29
Армия и оружие
В Иране новая баллистическая ракета названа в честь генерала Сулеймани
Военное дело 08:04
Политика
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции
"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.
Интерфакс 07:24
Общество
Продажу субсидированных билетов в Москву возобновили на Сахалине
Открыта продажа субсидированных авиабилетов в Москву. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 21 августа.
АСТВ 19:59
Армия и оружие
Ми-28Н проходит заводские испытания с новыми «скоростными» лопастями
Госкорпорация "Ростех" сообщила о прохождении Ми-28Н заводских испытаний с новыми "скоростными" лопастями.
Piter.tv 02:48
Наука
Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем
Эффективность меда против других средств проверялась по трем возможным указанным в исследованиях пунктам: частота и тяжесть кашля, а также общие симптомы простуды.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:11
Футбол
«Челси» предложил 85 миллионов евро за Хавеца, «Байер» требует 95
Как сообщает бывший футболист Ян Оге Фьортофт в «твиттере», «Челси» предложил 85 миллионов евро за немецкого футболиста, Леверкузен требует 95.
Евро-футбол.ру вчера в 13:39
Армия и оружие
Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБК вчера в 20:24
Общество
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.
RT на русском 14:27
Экономика
Сбербанк признан самым дорогим брендом России четвертый год подряд
Сбербанк в четвертый раз возглавил список самых дорогих брендов по версии рейтингового агентства Brand Finance.
ТАСС 11:35
Политика
Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 20:07