Политика

RT на русскомRT на русскомГоловченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в эфире телеканала ОНТ прокомментировал решение Евросоюза выделить €53 млн помощи белорусскому народу.
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с чего всё началось
По словам
 главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
RT на русском17:06

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Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза

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Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Lenta.ru19:49
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Госпитализированный Навальный находится в коме

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США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана.
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В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за создания совета оппозиции

"Уголовное дело в связи с созданием Координационного совета возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса", - сказал представитель пресс-службы.
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Продажу субсидированных билетов в Москву возобновили на Сахалине

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Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем

Эффективность меда против других средств проверялась по трем возможным указанным в исследованиях пунктам: частота и тяжесть кашля, а также общие симптомы простуды.
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«Челси» предложил 85 миллионов евро за Хавеца, «Байер» требует 95

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Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

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Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.
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