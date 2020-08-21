с чего всё началось

Происшествия Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП Адвокат актера Михаила Ефремова, проходящего по делу о смертельном ДТП, Эльман Пашаев заявил, что на подушке безопасности автомобиля, в котором находился его подзащитный, обнаружен пот второго человека.

Общество Ночью из Германии вылетит медицинский самолет для Навального Фонд Cinema for peace в полночь (1:00 мск) отправит в Омск медицинский самолет для Алексея Навального, сообщает Медиазона со ссылкой на AFP. 407

Общество Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе. 38

Политика Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений. 3

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин избавился от искусственных зубов Шаляпина называли "пластмассовым Кеном", поэтому он и вернул зубам естественный цвет эмали, хоть и за очень большие деньги. 21

Политика Помощник Трампа выразил озабоченность из-за госпитализации Навального США озабочены ситуацией с госпитализацией политика Алексея Навального, сообщил помощник президента США Роберт О'Брайен.

Единоборства Фёдор Емельяненко заинтересован в проведении реванша с Вердумом Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко выразил заинтересованность в проведении поединка-реванша с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе бразильцем Фабрисиу Вердумом. 1

Политика США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану Россия запросила проведение экстренного заседания СБ ООН в пятницу после того, как США официально уведомили Совбез ООН о своей инициативе по восстановлению санкций ООН против Ирана. 166

Технологии МТС запустила в Томске первую пилотную зону 5G Компания МТС сообщила о запуске пилотной сети связи пятого поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и разработчика телекоммуникационного оборудования "Микран". 16

Общество Продажу субсидированных билетов в Москву возобновили на Сахалине Открыта продажа субсидированных авиабилетов в Москву. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 21 августа.

Наука Метаанализ подтвердил эффективность меда в борьбе с кашлем Эффективность меда против других средств проверялась по трем возможным указанным в исследованиях пунктам: частота и тяжесть кашля, а также общие симптомы простуды. 27

Футбол «Челси» предложил 85 миллионов евро за Хавеца, «Байер» требует 95 Как сообщает бывший футболист Ян Оге Фьортофт в «твиттере», «Челси» предложил 85 миллионов евро за немецкого футболиста, Леверкузен требует 95.

Армия и оружие Танки армии Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа 17 августа военные Израиля нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев. 52