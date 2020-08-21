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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Премьер Белоруссии оценил решение ЕС выделить республике €53 млн

Головченко назвал решение Европейского Союза выделить 53 миллиона евро для помощи белорусскому народу «не очень щедрым». Белорусский премьер добавил, что не видит смысла комментировать это решение ЕС.В источнике
С чего всё началось
По словам
 главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
RT на русском17:06
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Царьград

«Щедрость» Евросоюза на 53 млн евро для белорусов сочли бессмысленной

Царьград17:31
Газета.Ru

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза

Газета.Ru20:25
Lenta.ru

Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Lenta.ru19:49
РБК

Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

РБК17:44
Комсомольская правда

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» ЕС

Комсомольская правда21:12
RT на русском

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

RT на русском17:06
РИА Новости

Головченко оценил решение Евросоюза выделить Белоруссии €53 млн

РИА Новостивчера в 16:47

В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что, по словам представителя транспортной полиции, в организме Алексея Навального нашли опасное вещество, которое представляет угрозу не только для него, но и для окружающих.
В ФБК заявили об опасном веществе в организме Навального
РИА Новости02:14
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Фестиваль «Докер» откроет документальный фильм «Уроки любви»

Российская премьера польской картины "Уроки любви" режиссеров Каси Матея и Малгожаты Голишевской о 69-летней женщине, которая вырывается из супружеского кошмара и начинает новую жизнь, откроет международный фестиваль документального кино "Докер".
ТАСС17:35

В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть

Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях.
РИА Новости02:49

В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.
РБК17:00
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Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06