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Головченко оценил решение Евросоюза выделить €53 млн Белоруссии

Финансовая помощь Белоруссии со стороны Евросоюза в размере €53 млн является «не очень щедрой», заявил премьер-министр Роман Головченко.В источнике
С чего всё началось
По словам
 главы белорусского правительства, ранее ЕС выделял «небольшим странам, таким как Молдова», €100 млн и больше на реализацию небольших программ в образовании и здравоохранении.
RT на русском17:06
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Комсомольская правда

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» ЕС

Комсомольская правда21:12
Газета.Ru

Премьер Белоруссии оценил «щедрость» Евросоюза

Газета.Ru20:25
RT на русском

Головченко оценил решение ЕС выделить Белоруссии €53 млн

RT на русском17:06
РБК

Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую»

РБК17:44
Царьград

«Щедрость» Евросоюза на 53 млн евро для белорусов сочли бессмысленной

Царьград17:31
Lenta.ru

Премьер Белоруссии удивился «щедрости» Евросоюза

Lenta.ru19:49
РИА Новости

Головченко оценил решение Евросоюза выделить Белоруссии €53 млн

РИА Новостивчера в 16:47

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости18:06
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Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России

В в эфире НСН разрекламированный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал об аномальном росте продаж новых автомобилей этим летом и о падении реализации минимум на 20% до конца года при том, что цены на них продолжат расти.
32CARS.ru19 августа в 05:41
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Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Вести.Ruвчера в 04:20
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Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
Чемпионатвчера в 13:38
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«Бавария» победила «Лион» и сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В решающем матче чемпионы Германии сыграют с ПСЖ, который днем ранее разгромил немецкий «РБ Лейпциг» (3:0). Финал ПСЖ – «Бавария» состоится в воскресенье, 23 августа на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Спорт день за днем19 августа в 16:53
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Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,2 млн рублей

По сравнению с 2018 годом доход градоначальника вырос на 600 тыс. руб. Мэр, как и год назад, задекларировал гараж площадью 26,8 кв. м и квартиру площадью 308,1 кв. м. Самым богатым из чиновников мэрии столицы оказался заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
Коммерсантъвчера в 16:06
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