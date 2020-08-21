Моржаретто предупредил о росте цен на автомобили в России

В в эфире НСН разрекламированный автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал об аномальном росте продаж новых автомобилей этим летом и о падении реализации минимум на 20% до конца года при том, что цены на них продолжат расти.